德语媒体：舍曼进津为拜习会铺路

（德国之声中文网）美国国务院副国务卿舍曼（Wendy Sherman，也被译作谢尔曼）昨天（7月25日）在结束对蒙古的访问后前往她此次亚洲之行的下一站：天津。

德国明镜在线在报道中写道：“舍曼并没有被安排访问北京。她在天津停留期间被安排与中国外交部副部长谢锋举行会谈，之后还会与中国外交部部长王毅举行会见。王毅在舍曼到访前已经表示，‘中国不会接受任何国家自诩高人一等’”。

“在会谈中，中国外交部副部长谢锋说，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作‘假想敌’。他说，美方的‘竞争、合作、对抗’三分法就是遏制打压中国的‘障眼法’。我们敦促美方改变当前这种极其错误的思维和极其危险的对华政策。”

文章写道：“北京和华盛顿之间的关系正在面临重大挑战。美国指责中国在新疆地区打压维吾尔人和其它穆斯林少数族裔以及中国对美国微软公司遭到大规模黑客袭击负有责任，特别是后一项指控引发两国间新一轮紧张关系。北京方面则一再否认这些指控，并指出这些指控都是出于政治动机，是被‘捏造’出来的。”

德国编辑部网络（Redaktionsnetzwerk Deutschland）在报道中指出：“数年来美中两个全球最大的经济体无论是在贸易、技术领域，还是在网络犯罪或人权问题上都存在这一系列争端。在特朗普执政时期，两国关系就已经急剧恶化。”

“但是拜登同样采取了对华强硬路线。舍曼是拜登政府上台以来访华的最高阶官员。”

文章写道：“尽管存在各种争议，然而中国外交部发言人赵立坚说，会谈深入坦率。他补充说， 对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的。拜登和中国国家主席习近平有可能在今年10月G20罗马峰会期间举行会晤。”

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



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