 德语媒体：致富不再光荣？ | 媒体看中国 | DW | 02.09.2021

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德语媒体：致富不再光荣？

中国改革开放初期，“致富光荣”曾是一句流行的口号，而那些致富了的私营企业家们，现在却因习近平‘共同富裕’的号召而显得有些手足无措。

China Shenzhen Deng Xiaoping

（德国之声中文网）蚂蚁金服的上市计划被叫停，滴滴出行、美团以及私教企业受到整治，中国最高领导人习近平提出的共同富裕号召，已经使越来越多的私营企业受到波及。《南德意志报》以《中国的整治与再分配》为题，对习近平这场新运动进行了分析。文章写道：

“对习近平来说，此番行动可能主要是为明年的中共20大进行准备。作为一个‘新时代’的发起人，为自己打造马克思主义思想家的形象，显然有助于实现其成为终身领袖的目标。早在2016年，党中央就确立他为‘党的核心’，从而赋予了他同建国元首毛泽东同等的地位。

与此同时，经过数十年高速发展之后，中国共产党已不得不对新的经济现实做出回应。今天的中国是世界出口冠军，是仅次于美国的全球第二大经济体。然而对于普通中国民众来说，通过辛勤工作而致富，或者过上稳定生活，都已经变得越来越难。很多人已经看不到提升生活水平的希望。
天价的房产以及高昂的学费，令大城市里的中产阶级不堪重负，这也造成了出生率的不断下降。据估算，城市人口中的失业率大约为15%。即便受过良好教育的大学生就职也变得越来越难。”

China I Taifun In-fa nähert sich Shanghai

大城市的天价房产和高昂学费，令许多中产阶级已不堪重负。

文章写道，习近平发起的整治行动，显然会让私营企业疑心重重，但共同富裕的承诺却想必会受到绝大多数民众的欢迎，毕竟中国仍有六亿人月均收入不足一千元。

“很多人对习近平严惩贪官的行动赞不绝口。2012年开启的反腐运动使数十万党政官员丢了乌纱帽，很多人更因此锒铛入狱。那么，资本会成为新的惩治对象吗？至少可能会让私营企业承担起更多的义务。实用主义政治家邓小平当年喊出‘致富光荣’的口号，将中国领上了资本主义发展道路。现在看来，这一切即将成为历史。

专家们认为，与其强迫企业家们慷慨捐助，不如借助工会力量为员工争取更高的收入和更好的工作条件。一般来说，工人抗议活动在中国并不少见，但中央政府只会容忍针对地方企业的抗议行为，而不会同意出现独立的工会组织。一旦活动分子开始建立广泛联络，政府会立即出手干预。”

“习思想”走入课堂

九月一日开学后，中国的各级学校中正式增加了一门新课程：“习近平新时代中国特色社会主义思想”。小学生们被要求认真学习“习近平爷爷”的讲话和事迹。《世界报》就此写道：

“媒体报道称，新课本里有习近平的语录和画像，以及他的种种事迹。例如课本中有这样的文字：‘习近平爷爷工作很忙，但他再忙，也会参加我们的活动，关心我们的成长。’

批评者称这是‘洗脑’，是要对下一代施加影响，确保他们对党和习近平的忠诚。新的教学内容包括‘没有共产党，就没有新中国’，‘捍卫国家安全，人人有责’以及‘我们坚决跟党走’等等。

新课程的开设，显示中国正在进一步加强意识形态教育以及对习近平的个人崇拜。”
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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