(德国之声中文网) 维也纳出版的《新闻报》以"香港示威的内部视角"为题，刊发了波兰社会学家西拉科夫斯基(Slawomir Sierakowski)撰写的客席评论。文章指出，不论"一国两制"终结于现在还是28年后，上百万的香港人都想阻止这件看似不可避免的事情发生。

"任何香港人都无法想象，这座半自治的城市变成任意一座其他中国城市的模样：富裕、但是言论受到严格审查。对于香港年轻人而言，只有加入中共才能拥有更好的职业前途的生活方式是荒谬的。"

"然而，中共不太会就此让步。诚然，香港对于中国的商业利益意义重大，能够吸引众多外国投资者。但是，只要香港依然是自由的，它就会被中国内地民众视作一场试验，而这是让中共无法接受的。因此，中国政府试图将示威者污蔑为'恐怖分子'。不过，每个人都知道，这不过是廉价的宣传而已。绝大多数示威者都是怀有理想主义的年轻人，他们因为掌权者越发威权的姿态，而不得不上街。"

"2014年，香港年轻人进行了和平示威，但是他们的诉求最终被忽略。这一次，示威者时不时地投掷砖块。如果北京继续不给这些年轻人以其他选项，他们将示威者污蔑为恐怖分子的说法，就有可能一语成谶。当年北爱尔兰的共和军、西班牙巴斯克地区的分裂组织埃塔就都是这样。如果今后香港也出现了类似的局面，这一切都将是中共自己一手造成的。"

瑞士《新苏黎世报》以"比亚里茨的分享与统治"为题，刊发了德国马歇尔基金会政治学家施佩克(Ulrich Speck)撰写的专栏评论。作者在观察了比亚里茨的G7峰会动向后指出，鉴于西方国家逐渐将中国当作主要对手，因此必然会重新拉拢俄国；而此前莫斯科向北京靠拢的脚步，必然会受到干扰。

文章注意到，特朗普在峰会期间提议重新邀请俄罗斯加入，真正反对这个提议的只有德国总理默克尔和英国首相约翰逊。"大家都在猜测特朗普的动机。一个可信的解释是：在当今这个西方与中国存在根本性冲突的时代，美国总统想要避免莫斯科和北京走得太近、结成中俄反美联盟。因此，如果重新邀请俄罗斯加入七国集团或者八国集团，就会是给莫斯科的一根'胡萝卜'，让后者脱离中国的阵线，重回由美国主导的西方阵营。"

"不论真实的动机究竟是怎样，今后，我们将越来越频繁地听到这一论调：欧美必须进一步拉拢俄罗斯，从而孤立中国。即便特朗普不再是美国总统，中国今后也依然是美国外交政策的头号挑战。而且，欧洲近年来也越来越对北京持狐疑的态度。中国不仅仅在经济和科技方面迅猛发展，在地缘政治领域的自身定位也越发趋向于世界强国。然而，这一世界强国的崛起并非基于自由原则，而是对内越来越极权、对外支持其他国家的威权统治。"

"地缘政治的逻辑在于：削弱对手。鉴于中俄两国越靠越拢，西方战略家们现在重新聚焦莫斯科。要不是乌克兰问题，西方立刻就可以和俄罗斯谈生意。尽管有着种种不愉快的经历，在当今这个西方以中国为对手的地缘政治大环境下，西方国家将越发频繁地想要重新与俄罗斯交好。"

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