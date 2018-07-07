德语媒体：自由贸易的是是非非

(德国之声中文网) 慕尼黑《南德意志报》的评论以"特朗普抡起大锤"为题，指出面对咄咄逼人的特朗普，中国国家主席习近平必须以更加聪明的姿态来应对，并呼吁他将目光转向欧洲。

"需要为贸易冲突激化承担责任的，也不仅仅是美国。中国的贸易政策，早在设计规划之时就是立足于不公正的。它利用了全球消费者对亚洲廉价快餐式产品的饥渴，造成了巨大的依赖性。突然之间，不仅仅是美国感受到了这种权力格局的变迁。如今的中国正在打造一套新的国际秩序，也就是以中国为中心的全球化，贸易网络、法律规则、金融体系、政治准则都围绕着它。这可不止事关半导体制造或者是人工智能的研发。"

文章接着指出，面对如此崛起的中国，特朗普并没有良好的对策。而他现在所采取的策略，则不仅仅与中国的经济体制为敌，而是和整个中国模式为敌；这会打击中国的经济增长、民众就业、生活水平、内部稳定乃至中共执政根基。因此，习近平很有可能对特朗普作出强烈的反应。作者认为，被民意裹挟的中美两国首脑一旦相互对立，全世界都面临着危险。

"要是习近平不是往太平洋的东岸看，而是回头看看欧亚大陆的西端，就会发现一个答案。中国遇到的贸易问题也是欧洲的麻烦。中国所造成的贸易失衡，也让欧洲陷入困境。但是在这场贸易战中，欧洲可不是侏儒。美国以及中国所面对的欧盟，是一个拥有5亿人口的经济体，其市场的运作完全立足于详尽的规则。如果中国能够认识到规则的价值，如果欧洲最终能够出台一份中国战略，解决北京与布鲁塞尔之间的市场准入争端、知识产权争端以及体制性冲突，那么特朗普就不得不面对一个非常强大的新模式。"

波恩出版的《总汇报》则以"中国也有责任"为题，刊发评论担忧地指出，世界正面临三十年代至今最大规模的贸易战之威胁。

文章认为，特朗普应该为这一切承担主要责任，"但是这并不意味着中国人以及欧洲人就是无辜的。中国操纵汇率，其市场是如此之封闭，还歧视外国投资者。而德国或者瑞士，也不顾外界之警告，拥有着巨大的外贸顺差，几乎没有为减轻全球贸易失衡作出什么贡献。在中国、德国等出口型国家采取切实措施降低其顺差之前，特朗普是不会妥协的。中、德等国越是认识不到这一点，贸易战对全世界的风险就会越大。"

《柏林报》的评论以"欧洲必须成为自由贸易捍卫者"为题，认为面对美国的霸凌，欧洲决不可妥协。

"欧洲必须认识到，在贸易争端中一味妥协是错误的道路。这只会增强特朗普在国内的支持度，鼓动他再作出激进举动。现在欧洲需要的是坚定、明确、但又聪明的反制策略。"

"关键是，德国以及法国必须认识到，贸易战同时也是话语权之争。特朗普通过不断重复似是而非的内容，成功地将全球头号经济强国描绘成了外国罪犯的受害者。如今的欧洲缺乏一个举足轻重的人物来及时而坚决地反驳这种可笑的说法。要是最后偏偏是中国成为了自由贸易的最勇敢捍卫者，那就将是一个历史性的天大玩笑。"

《曼海姆晨报》的评论以"西方亲手促成了中国崛起"为题，认为中国领导层非常准确地把握住了历史性的发展机遇，西方如今只能唉声叹气。

"特朗普似乎相信，中国可以被遏制住从而继续落后于美国。这种保持欧美科技领先的愿景，完全符合仇外民粹主义者的想法。但是，中国终于成为了全球经济大国，并且也已经证明，中国人除了勤劳，还拥有创新能力。阻止中国的高科技发展，既不现实，道德上也说不过去。中国的发展让上亿人脱离贫困，也为德国等国的商品创造了一个巨大的销售市场。"

"特朗普在另外一点上则完全正确：过去，西方政界和商界以本国劳工阶层为代价，在中国开展廉价的大规模生产，促进了中国的崛起。而且，欧美政府还偏偏在中国人擅长的领域犯错：通过产业政策来保护本土市场。中国人制订了法规，推动技术转移，而西方的企业则因为贪图眼前利益，争相 '以技术换市场'。"

"中国则非常乐见自由贸易主义者呈上的机遇。对于中国而言，最重要的就是自身的崛起以及快速发展。北京自私而高效地向这两个目标迈进。对于如今的西方而言，现在唉声叹气什么用也没有。而加征关税更是只会让双方更贫穷，同时摧毁相互间的信任。"

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