德语媒体：自由、讶异与感人的时刻

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“武汉仍是谜”（Wuhan bleibt ein Rätsel）的文章写道：“如果有谁曾期待本周二，世界对于新冠病毒的起源又靠近了一些，那么他要失望了。不过，也很难期待，世卫组织代表团在不到四周的时间里在武汉解决这个谜团。专家们所做的是，在武汉希尔顿酒店里两个半小时的新闻发布会上，介绍了进一步调查的推荐。此外，对于病毒如何到了武汉，他们给出了四种假设的可能性评估。”

“来自10个国家的学者认为可能性最小的是，病毒从武汉病毒所的高安全性实验室泄漏出来。这一理论首先受到美国前一任政府的支持。专家们努力将充满政治意味的讨论减低至学术事实的层面。”

文章写道：“不过，中国也让代表团没有那么容易。新闻发布会一开始，国家卫生委发言人就表示，调查的’中国部分’如今已经完结。近日，北京多次坚称，现在应在美国继续调查病毒的起源。恩巴雷克没有这么说。他列出了一系列领域，是接下来进行调查有意义的。在他之前，中国专家组组长梁万年讲了45分钟。发言的次序提醒人们，这并不是一个独立的世卫调查组，而是17名中国专家和17名国际专家的’共同调查’。”

“外国专家的头两周是在宾馆房间里度过的。他们必须隔离。在此期间，他们看了中国提供的未发表的数据。之后，他们与治疗首批已知的新冠病人的医生交谈，此外还有病人、学者和野生动物商贩。不过，他们也找到时间去参观大型的宣传展，共产党以此庆祝战胜了新冠病毒。”

文章写道：“对于病毒可能通过冷冻食品进入武汉的这一中国传播的假设，外界此前很期待外国学者会说什么。世卫代表团甚至参观了一个冷库，来调查这个问题。在假设的可能性列表上，通过受污染的外包装传播排名第三，排在实验室假设之前。”

文章写道：“恩巴雷克称实验室理论’可能性极低’。因此专家组建议不再跟踪这条线。这一评估是借助权衡正反论据作出的。此外，专家组还与实验室的’管理层和工作人员进行了一次长时间的真诚、坦率讨论’。对于怀疑论者来说，这恐怕难以信服，因为代表团能接触到哪些数据是由中国掌控的。”

世卫专家在武汉的新闻发布会



《南德意志报》题为“Clubhouse在中国被审查”的文章写道：“一位Clubhouse用户在微博上写道，他不知道该应用以及不受限制的文明自由辩论气氛能坚持多久，’但我肯定不会忘记网络上这样一个庄严的时刻。’”

文章写道：“令人惊讶的恐怕是这一点：它存在了几天。这是不平凡的几天，充满自由、讶异与感人的时刻。这是中国网络多年未曾经历过的。”

文章写道，中国“在精神和意识形态上与世界切断”。“共产党再次呼吁所有民众’统一思想’。互联网与世界断开，成为党所控制的内网，这是该进程中的一个核心工具。在中国网络上，仅允许’正能量’的存在。……不过，有时候也会揭开一扇窗口。……意料之外的危机可能是原因之一，或者是新技术和应用，党还没有关注到。那时，人们就能从宣传的幕后瞥见一斑。”

文章写道：“大陆的用户在聊天室里，与台湾、香港或者维吾尔少数族群的亲属共济一堂。与中国严格审查下的社交媒体上的辩论不同，那里往往是愤怒的民族主义者以及五毛的天下。在Clubhouse，许多参与谈话者有了全新的体验。他们经历到一种文明的讨论。”

文章写道：“一位用户描述了汉人与维吾尔人彻夜长谈，直到凌晨，讨论新疆穆斯林再教育营：’在国外居住的新疆人哭了起来，因为不知道家人所在。然后汉人也哭了，因为从未听说过这些，被一种负罪感所淹没。’”

文章写道：“在短短数天里，一些中国人在审查的墙上凿出一些裂纹，而台湾人、香港人和维吾尔人也感受到来自大陆的参与者是有着多样感受与看法的人，而不是党遥控的僵化的机器人。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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