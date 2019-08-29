 德语媒体：自由西方何时才能反抗专制中国? | 媒体看中国 | DW | 31.08.2019

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德语媒体：自由西方何时才能反抗专制中国?

《商报》认为，西方企业反抗中国专制，长远而言也符合自身利益。文章指出，北京正试图用一切手段控制外企，其中也包括中国的社会信用体系，西方“应摒弃以往视而不见、闭口不谈的策略”。

Cathay Pacific Airline Jet (picture alliance/dpa/Russian Look)

国泰航空近期就受到了来自北京的巨大政治压力

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中国推行企业社会信用体系引发诸多质疑，德国之声就此话题采访了伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生教授。 (31.08.2019)

中国计划在2020年左右全面铺开“社会信用体系”。德国学者发现，该系统将不仅仅影响生活在中国的居民，在华经营的企业——不论中资还是外资——也都将受到巨大的影响。而当前在华德企大部分都对中国的社会信用体系知之甚少。 (28.08.2019)

据中国方面报道，大批特警、武警在周六开进与香港一河之隔的深圳。而官媒也开足火力，高声称要“依法制暴”。在香港示威活动不断发酵、距离中国国庆70周年仅剩一个月之际，这些举动引发外界的关注与猜测。 (31.08.2019)

随着香港警察反对民阵举办游行、又大举抓捕知名社会运动人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发性的穿著黑衣上街。 德国之声记者在现场见到示威者在雨中撑着伞自发游行，已经占满两条行车线。 (31.08.2019)

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。 (30.08.2019)

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国企业必须停止对北京低头哈腰"为题，刊发评论指出，中国政府正试图用一切手段来控制外国企业，西方国家必须予以抵抗。作者注意到，中国的社会信用体系不仅仅针对个人，也包括外国企业，这将是中国政府对外企施加政治压力的又一工具。

"香港的示威已经表明，北京根本不忌惮用政治手段来迫使本国企业以及外国企业服从。国泰航空总裁被迫辞职，因为在北京看来，他给予了国泰员工过多的言论自由。范思哲这样的国际奢侈品牌也不得不公开道歉，因为他们出售了北京眼中政治不正确的T恤衫。"

"国泰航空的教训尤其深刻，因为这一案例夹杂了法律的约束和政治的施压。在公开层面上，北京指责国泰航空违反了安全规范，从而迫使该公司就范。新的企业社会信用体系，名义上也是要求企业遵守法规、遵守政府订立的各种标准。而在实际上，这一体系为肆意的政治操作大开方便之门。在一个没有独立司法的国家，企业几乎无法抵抗这种肆意的政治力量。而且，北京还制订了'不可靠实体清单'，也能用于对不受欢迎的企业进行政治施压。"

"目前，大多数外国企业都对此保持沉默，屈从于政治压力。对于他们而言，巨大的中国市场比道德更重要。但是，正是这种低头哈腰导致中国在最近几十年能够破坏国际贸易规则而无需受到什么惩罚。一直到今年，欧洲的政界、商界才开始将北京政权视作自由世界的战略对手。"

"西方企业现在更应该发出团结的声音，在中国大陆或者香港坚持自己的准则。即便是从自身利益出发，西方企业也应该摒弃以往的'视而不见、闭口不谈'策略。当今与中国的经济竞争，正越发转向数字化服务领域。在这一背景下，信任与价值观就显得越发重要。"

Hongkong Protest (Getty Images/A. Wallace)

香港警察用水炮车清理示威者搭建的路障

柏林出版的《世界报》以"今日香港、明日台湾"为题，刊发了由台湾驻德代表谢志伟撰写的客席评论。文章认为，香港的示威浪潮说明，民主与专制无法并存，因此自由世界应当向北京发出明确的讯号。

作者指出，煽动民众奋起反抗的，往往是试图让民众当顺民的暴政自己。经历了一百多年的英国法治熏陶后，回归后的香港人，正在因为北京的高压，而重新激发出千百年来流在广东人血液里的反叛精神。

"我们台湾人钦佩于香港人的勇气，为他们未知的前路而担忧。我们始终记得1997年香港回归时，时任中国国家主席江泽民所说的'今日香港、明日台湾'。但是，在那之后，香港发生了什么？民选的议员无法履职，甚至还会被送进监狱，只是因为他们将自由置于爱国、爱中共之前。敢于出版被中国内地禁止书刊的出版商，则被绑架去了内地。新闻自由也大不如前。"

"22年后的今天，香港人也喊出了'今日香港、明日台湾'。但是这不再是一种承诺，而是警告。在不断遭受中国威胁的台湾，这种警告也引发了越来越大的反响。"

文章接着指出，"反送中运动"，让台湾与香港社会结成了某种程度上的命运共同体，"唇亡齿寒"这句中文谚语，用来形容这种台港联结再合适不过。同时，鉴于北京的政权太过强大，因此香港和台湾都需要西方自由世界向北京发出明确信号，阻止后者动用武力来解决问题。

"在台湾，人们经常引用德国神学家尼莫拉(Martin Niemöller)的诗句：'起初，纳粹抓共产党人的时候，我沉默了，因为我不是共产党人。当他们抓社会民主主义者的时候，我沉默了，因为我不是社会民主主义者。当他们抓工会成员的时候，我沉默了，因为我不是工会成员。当他们抓犹太人的时候，我沉默了，因为我不是犹太人。最后当他们来抓我时，再也没有人站起来为我说话了。'"

"自从中共成立以来，人们可以看到，西藏人、天安门广场上的学生、法轮功信徒、维吾尔人纷纷成为中共肆意滥权的受害者。自由世界，何时才开始反抗？"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

外部链接

HANDELSBLATT: Deutsche Unternehmen müssen gegenüber Peking ihr Duckmäusertum beenden

商报

WELT: „Heute Hongkong, morgen Taiwan!“

世界报

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