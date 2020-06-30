德语媒体：自由、公正、自决

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表了对香港活动人士黄之锋《言论不自由》一书的书评。该书由黄之锋与作家Jason Y. Ng合著。书评开头写道："他抗争的中心是对自由、公正和自决的诉求。"

文章写道："在习任下，（中国）自身的崛起早已和全球秩序的深刻改变、甚至全球价值观的转变联系在一起。香港也越来越多地感受到这一点，正如黄之锋所展示的。但另一方面，黄之锋与其同道也让香港传统的抗议文化发生了持久的改变。他们不但变得更年轻，正如黄之锋成立的学民思潮，该组织2011和2012年反对'德育及国民教育'的示威取得成功；他们的行动也更有自发性，比如占领政府区或马路。他们在线下和线上活跃，并且组织越来越去中心化。……黄之锋的活动仍是非常年轻的一代抗议者政治化的例子。"

文章写道："对香港来说，这是特别的，因为恰恰是这一代人所受到的要接受良好教育的压力是巨大的。他们的生活经常是被完全填满的。因此，黄之锋对其家庭环境的描述也就有特别的启发意义。父母的支持是他个人发展和发挥影响力的重要前提。……就像他自己所指出的，他作为活动人士的经历显示，'一个个体也能在一切的阻力下发挥影响力'。'言论不自由'所代表的是很大的一份勇气以及对世界的宣言：为自己的信念而抗争，永远不迟，--也不早。"

《世界报》在香港国安法通过之前发表社论，题为"关键问题 对华政策"（Gretchenfrage Chinapolitik）。

文章写道："放眼中国当前外交关系：到处是冲突的标记。在喜马拉雅，北京新近强化其领土要求。中国军队与印度士兵发生打斗。新德里收到警讯，可能会寻求靠近美国。加拿大十分愤怒，因为两名国民在北京受到间谍起诉。起诉被视为对一位华为女经理人在加拿大被扣的报复性打击。在澳大利亚，对华气氛已经降至冰点。洛伊研究所一项新调查发现，十分之九的澳大利亚人认为其政府应减少对中国的经济依赖。此前，堪培拉要求对中国的新冠危机管理进行独立的国际调查。之后，北京暂停进口澳大利亚牛肉，对大麦征收关税。中美关系目前是1979年恢复外交关系以来最差的。"

文章写道："常有说法称，共产党的合法性建立在富裕程度的增加上。但这并不是全部。它也同样建立在中国国际声望的增加上。……2021年，共产党庆祝成立100周年。……这一日期共产党将以最隆重的方式庆祝。……它所最不需要的，就是恶劣的对外关系。"

文章写道："欧盟正在学习强者的语言。自去年起，将中国称为伙伴、竞争者和对手。这是现实的，毕竟要与中国在气候保护上合作，但在技术上却不能拱手让于人，--更不能容忍中国侵犯人权。……德国也要学习强者的语言，特别是作为欧盟理事会主席。"

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