德语媒体：自由世界的敌人

（德国之声中文网）乌克兰战争使得西方世界与中俄所代表的威权体系之间的对峙冲突更加明朗化。德国雷根斯堡大学国际政治学者Stephan Bierling和Gerlinde Groitl为《法兰克福汇报》（FAZ）联合撰写了客座文章《自由秩序和它的敌人》（Die liberale Ordnung und ihre Feinde），指出莫斯科和北京希望用一切手段摧毁西方主导的国际秩序，但这并不像他们想象的那么简单。

“今天，莫斯科和北京致力于摧毁从冷战结束后一直占据主导地位的自由主义国际秩序。多年来，他们不遗余力地宣称，西方已经变得多么颓废、无能和虚弱。不管是英国脱欧，特朗普担任美国总统，还是在阿富汗的惨败，以及对军事挑衅的焦虑反应，都加强了俄罗斯和中国在这方面的信心。”

然而，建立在自由、民主和平等价值基础上的西方式自由秩序真的如他们所说，快要走到尽头了吗？作者指出，虽然一些西方主要国家在过去20年里的确做出了一些有损自身的行动，但是莫斯科对乌克兰的入侵向世界展示了，一个由俄罗斯主导的国际秩序会是什么样子。“恐怕这世界上没有哪个国家会对其产生向往。”

“此外，俄罗斯的侵略行为让西方国家更加坚定地站在一起，这比一千份峰会声明所达到的效果都要强烈。而伙伴之间的团结一致，是非常强大的武器。”文章接着指出，这样的局面也给中国带来了思考。习近平对普京的支持态度，只会加重西方对中国的猜忌。

作者最后指出，“西方世界不应该过分信任自由秩序的自我捍卫能力，也不应该寄希望于敌人犯错误，它更应该做的，是坚定地捍卫自己的模式。这其中就包括，西方应该尽一切努力，帮助乌克兰军队战胜俄罗斯侵略者。”

乌克兰战争殃及中欧班列？

俄罗斯入侵乌克兰的战争给欧洲的政治经济造成了重大影响，作为俄罗斯的战略合作伙伴，北京没有公开谴责其侵略行为的立场也使得不少欧洲企业开始重新审视与中国之间的关系。《南德意志报》（SZ）关注了中欧之间陆路货物运输受到的影响。

这篇题为《计划之外》（Außerplanmäßig）的文章指出，铁路货运比海运更为环保，又比空运更便宜，在不久之前每周都有最多60班货运列车从中国抵达德国杜伊斯堡。成为新欧亚大陆桥在欧洲的桥头堡，对于这个鲁尔区的老工业城市来说是一部成功史。

然而俄罗斯对乌克兰的侵略战争给这条繁荣的铁路线路蒙上了一层阴影。其中的原因很简单，“由中国资助的铁路运输线路中一大部分都是取道俄罗斯的”。杜伊斯堡港务局（Duisport）负责人班根（Markus Bangen）表示，自从乌克兰战火燃起，和中国之间的铁路货物运输流量减少了差不多30%，他预计缩减的趋势还会继续，减少到过去水平的四到五成。

文章继续解释道，“显然中国方面并不介意货物取道俄罗斯进行运输。相比之下，是欧洲的电子和汽车企业采取了撤回战略。”很多企业不希望自己的产品在运输的过程中经过俄罗斯领土。

这些问题全都是中国在2011年启动这一从重庆到杜伊斯堡的中欧班列时不曾预料到的。“因为拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，中国政府和很多东欧国家之间的关系疏远了许多。到目前为止，北京都坚定地和‘战略伙伴’莫斯科站在一起，并且认为美国和北约应该承担引发战争的责任。”

除了来自欧洲的承运订单减少之外，杜伊斯堡港现在更担心的是俄罗斯铁路（RZD）会不会也被列入欧洲的制裁名单。“虽然欧盟目前对俄罗斯的航空公司、海运公司、海港实施制裁抵制，但是穿越俄罗斯的铁路运输并未受到影响。”但是这一局面随时可能发生变化。



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