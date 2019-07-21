德语媒体：自民党主席在华遭冷遇

（德国之声中文网）对于德国自民党主席林德纳及其代表团成员而言，此次中国之行实在是一次难忘的经历。一系列会谈日程被临时取消，其他访问活动中，林德纳也处处遭受罕见的无礼对待。这位德国政治家受到如此冷遇，竟然是因为他此前访问了香港，并会晤了香港反对派人士。《明镜》以《中共何以冷落德国自民党主席》为题，报道事件的来龙去脉。文章写道：

"林德纳在香港举行相关会谈时，正值当地局势高度紧张化。事后证明，林德纳此时访问香港，令北京领导层大为不满。上周同中共高层领导人的会晤计划被在会谈开始前几小时临时取消。而如期举行的会谈中，中方明确让德国自民党代表团感觉到，中方认为他们此前的香港之行是在羞辱北京。

林德纳及其代表团总算得以同中共中央对外联络部负责西欧事务的副部长郭业洲的接见。参与会晤的自民党外交事务政治家基尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai） 回忆到：'当时气氛之冷谈令人惊讶。'

基尔-萨莱作为联邦议员经常会同中共官员打交道。四周前，他刚刚同联邦议院外交委员会代表团访问过中国。他表示，那时中方的口吻就已经出现了明显的变化。他说：'容忍批评意见的态度已经荡然无存。'他认为，本次林德纳来访遭受的冷遇比以前更为严重。基尔-萨莱说，我在外交领域经历过很多事情，但这种事情却从未遇到过。"

一名会谈参与者回忆说，双方互致问候时，中方就显得非常缺乏礼节。郭业洲只谈了香港局势，并对暴力行为予以强烈谴责。他表示，德国公共舆论对香港的声援以及为两名香港异议人士提供庇护，是对暴力冲击立法会的鼓励。《明镜》的文章接着写道：

"这位副部长质问说，如果示威者冲入林德纳原籍地北威州议会，德国会怎么办。林德纳回答道，北威州确实发生过大学生为了反对学费政策冲入州议会的事件。虽然对这些学生提起了诉讼，但州政府也同时进行了修正，因为社会多数支持学生的主张。

会谈记录显示，林德纳还说，香港特首林郑月娥也同样意识到，送中条例已经'寿终正寝'。会谈至此宣告中断，连握手告别的环节都被省却了。

林德纳为其香港之行进行了辩护。他表示，自民党尊重中国内政，也注重德中友好关系。他对《明镜》表示：'但我们并不只关心经济利益，我们同样关心自由和民主价值观。因此，没有任何人能够规定我们的旅行路线和会谈对象。'他同时还表示，开诚布公的交换意见并尊重不同意见是非常必要的。"

德国自民党主席林德纳一行是两周前访问香港的，而现在香港的局势显然变得更为紧张了。刚刚过去的周末，香港再度爆发了一系列暴力事件。《法兰克福汇报》就此发表评论称：

"值得注意的是，那些周日向示威民众发动袭击的人完全没有遮掩自己的面目。而警方姗姗来迟也很值得注意。香港有一些势力对民主运动恨之入骨。但民主运动中也有一小部分人在不断地向对手提供口实，因为这些年轻的示威者也同样使用了暴力。尽管如此，人们还是不禁要问，是谁在'鼓动'周日的袭击者。特首林郑月娥给人的印象是，她已经无法掌控香港的局面。但是，一旦暴力继续升级蔓延，北京以此为借口直接干预香港的危险就会越来越大。这将给香港民主运动带来怎么的后果，实在不难想见。有鉴于此，积极分子们确实应当听取林郑月娥的一句话：暴力不能解决任何问题。但这句话必须适用于有关各方。"

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