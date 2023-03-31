（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"移动通信公司应当为华为合约自担后果"为题，刊发评论指出，如果华为设备必须拆除，德国三大移动运营商不配获得国家补偿。

"德国政界再一次开始审视移动通信网络中的华为设备是否会威胁国家安全。这一次也将涉及已经安装使用的设备。德国跟随美国、英国、日本、澳大利亚、瑞典、比利时等国做出相似判断的可能性正在增大。"

文章注意到，沃达丰德国总裁近期呼吁，如果华为设备必须拆除，国家应当承担这部分"计划外费用"。作者指出，前几年德国的移动运营商不顾美国警告，依然坚持在其外周网大规模部署了中国生产的天线等设备。"在这之后，地缘政治形势不断趋于紧张，中国不断地接近俄罗斯，而非西方经贸伙伴。"

"2018年本应是抛弃华为设备的绝佳时机，因为在从4G升级到5G的过程中，很大一部分设备都要更换。英国电信早先曾经警告拆除华为设备会花费数十亿的资金，但是他们利用升级换代的契机，仅多花了5亿英镑就解决了问题。与此同时，德国的运营商们却依然冷冷静静地和华为签订了长期合约。"

"决策错误，难道不属于企业经营风险？企业难道不应该为决策失误自担损失？这些企业一方面抱怨德国税负过重，另一方面，但凡遇到一点问题又会立马要求国家补助。移动运营商们眼睁睁地开始了华为大冒险，所以这一次应该让他们自掏腰包。"

瑞士《新苏黎世报》以"我们对最穷国家的苦难毫不关心 正中北京和莫斯科的下怀"为题，刊发评论指出，西方国家对穷国的发展援助资金近年来正在下滑，这会引起严重的地缘政治后果。

"这不仅仅是慈善或者人道主义问题，也事关地缘政治。全球最贫困的国家早已有了西方之外的其他选项。多年来，中俄两国一直在等待着从西方撤退中受益，从而扩张自己的影响力。"

"在过去十年间，中国已经成为了最贫困国家的首要投资国，其在46个欠发达国家的投资额翻了3倍。同样显著增长的还有北京在这些国家的政治影响力。俄罗斯也在最贫困国家中间寻找盟友，比如瓦格纳佣兵团如今就至少出现在5个欠发达国家，而且俄罗斯也是非洲的最大武器供应方。"

"这一趋势应当成为对那些正在削减援助的西方传统工业国的一个警讯。帮助他人从来不只是团结的象征，它往往也符合助人者的自身利益。在一个日益分崩离析的世界，更是如此。"

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德国即将禁用华为、中兴5G设备？

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