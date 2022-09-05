德语媒体："自废武功"的中国

（德国之声中文网）《新苏黎世报》撰文指出，疫情爆发以来，中国经济弥漫着低迷气氛，对高速发展已经习以为常的年轻一代，突然对经济萧条有了切身的体会。这篇题为《中国正在自毁前程》的文章指出，中国经济发展所遇到的问题，中国党和国家领导人习近平教条主义的施政方针和对权力的高度控制，是严重阻遏了中国经济的复苏。文章写道:

"疫情只是加剧了经济的困境，而是造成这种困境的根本原因。立足于房地产行业的经济发展模式已经到了极限。为了规范债台高筑的房地产行业，政府提高了借贷门槛，很多房地产开发商因此险些陷入破产境地，房地产热也就此戛然而止。社媒上热传的一些视频很说明房地产危机的严重程度：成片的高层公寓楼成了烂尾工程，因为开发商已经没有资金继续施工，只好炸毁了事。

主导意识形态的习近平一而再再而三地以牺牲经济增长为代价，来加强政治管控和推动社会实验。他挥动大锤对成就显赫的高科技公司进行整治，引发失业潮和股价暴跌。他强化官僚作风严重的国有企业，而对具有创新精神的私营经济则漠不关心。

尽管经济困境日益明显，习近平仍对其防疫战略不离不弃。他的施政方式尤其给投资者带来了极大的不安全感。沈栋曾是北京一名成功的房地产开发商，目前生活在伦敦。他表示：'最令企业家们担心的是，习近平要改变社会生活的各个领域：（他要指导）如何致富、如何管控技术以及银行体制应如何运作等等。'"

习近平的官僚做派在统治集团内部，也并非没有争议。八月初，中国总理李克强拜谒深圳邓小平铜像时就曾表示，中国必须继续推进改革开放路线，黄河长江不会倒流。文章接着写道：

"对于这种明显的敲边鼓言论，中国人当然心领神会。事实也的确如此，在习近平的领导下，中国正在倒退到不堪回首的过去。不过，今年秋季，李克强很可能宣布退休，而习近平则将继续执政五年。

几乎可以肯定的是，习近平将会继续其施政路线。只有在经济困境达到民众忍受极限时，调整政治路线才有可能成为一个选项。

然而，这个极限值还远远没有达到。中国人从小接受的就是'吃苦'教育。吃苦耐劳被视作是值得引以为傲的美德。"

中国央行周二宣布，将下调金融机构的外汇存款准备金率。这已是中国央行今年第二次下调这一比例。分析人士称，此举显示人民币汇率的疲软走势已经引起了中国政府的不安。《商报》写道：

"中国央行在努力遏制人民币汇率的下降趋势。周二央行宣布，今后各银行可以减少存放在央行的外汇准备金。9月15日起，各银行存放央行的外汇存款准备金率将从8%降至6%。中国央行称，这一措施的目的是'提升金融机构外汇资金运用能力 。

这是中国央行对人民币汇率疲软做出的回应。今年以来，人民币对美元的汇率下降了8%，一度降至两年最低点。造成人民币下跌的原因，一方面是中国不景气的经济形式，另一方面则是美联储提息，使投资美元变得更具吸引力。周二美元兑人民币的汇率为 6,9096。澳新银行集团亚洲研究所主任 Khoon Goh表示，中国央行是否会采取进一步的强力措施，将取决于汇率是否会突破一美元对七元人民币的重要心理防线。分析师普遍认为，中国央行有可能会采取进一步的行动。"

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