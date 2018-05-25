德语媒体：自己驾驶还是自动驾驶

(德国之声中文网）至少在自动驾驶技术的研发方面，中国已经超越了德国，原因之一是中国人对这项新技术的接受程度远远超过德国。《南德意志报》一篇题为《自己驾驶还是自动驾驶》的文章写道：

"作为全球第一个外国汽车厂家，宝马公司已经在上海市区进行了自动驾驶试验。宝马的自动驾驶研发部门也设在上海，有关专家们正在搜集相关的技术数据。宝马的自动驾驶技术已经进入了所谓"第四级"，这款车仍有方向盘和踏板，也就是说，必要情况下司机仍可以干预行驶。

宝马之所以这样做，意图非常明显：中国目前不仅是最大的汽车销售市场，该国的大城市里，机动车的未来已经开始。只是游戏规则和以前完全不同。在中国，柴油车从未受到过关注，以前主要以汽油车为主，现在电动车则变得越来越多。作为欧美老牌企业多年来的中方合资伙伴，中国汽车制造商对自己的宏伟目标从不讳言：他们将以Nio和Byton等品牌的电动车和自动驾驶车席卷世界市场。对于宝马及其他德国汽车厂家来说，他们面临的选择是，那么同中方合作，要么退出这块利润丰厚的市场。

本周三，世界经济论坛（WEF）和咨询公司BCG公布发布的一份调研很能说明问题。专家们用三年时间调查了今后自动驾驶技术的发展普及趋势。对世界27个城市居民进行的问卷调查显示，60%的受访者愿意使用自动驾驶车辆作为代步工具。"

但是，细究之下，不同国家的人，对自动驾驶的接受程度还是有很大的不同。文章写道：

"在德国，能够想象机器人为自己开车的人大约有45%，法国则只有40%。而在中国，这一比例高达75%，印度甚至是85%。接受度为什么会有这么明显的差别呢？BCG专家认为原因之一是：'欧洲人是在汽车里长大的，而且可能一成年就拿到了驾驶证。而印度和中国人拥有私家车可能是最近几年的事情，所以他们和汽车的关系和欧洲人是不同的。'这边是汽车大国德国和法国，那边则是新兴而发展迅猛的市场，而对新市场的客户来说，是否由自己来掌控驾驶盘似乎没那么重要。如果德国汽车制造商想规划自动驾驶技术的未来，当然应当选择人们不排斥自动驾驶的地方。"

尖端技术也是《南德意志报》另外一个客座评论的主题。这篇题为《技术理论家-美国数码霸权的终结》的评论认为，美国霸权地位的重要基础之一，是该国在先进技术领域的全球领先地位，但现在这一地位已经受到越来越多的挑战。评论写道：

"对奥巴马来说，美国技术霸权的界限显而易见：他提出了'网络自由'的概念，以强化数字化的神话。与此同时，他又尝试在美国为主导的世界贸易框架内遏制中国的扩张。

而特朗普则为这一神话画上了句号。他缩减了科研经费，限制对IT产业至关重要的外来移民，甚至出手拯救中国中兴公司，从长远看，他的这些举措将损害美国在技术领域的统治地位。

特朗普之后的美国将只有一个选择：继续攻击阻碍美国全球野心的世界经济秩序，并制定内容更加广泛的反北京战略，以惩罚那些同中国公司合作的盟友。

技术领域的冷战一旦爆发，将很难界定，谁是全球资本主义利益的捍卫者。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]