 德语媒体：“腾飞的龙”与“无处不在的监视器” | 媒体看中国 | DW | 02.11.2018

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媒体看中国

德语媒体：“腾飞的龙”与“无处不在的监视器”

中国在技术领域的巨大进步给德国北威州经济代表团留下了深刻印象，但随处可见的监视器也让他们感到不可思议。

China Wirtschaft Symbolbild (Reuters/A. Song)

中国经济迅猛发展的同时，政府对社会的监控也变得更加严密。

（德国之声中文网）对于德国经济界来说，中国既充满了机遇，也暗藏着风险。上周，德国北威州经济代表团访问了北京、南京等城市。《波恩总汇报》随团记者发回的报道称，在许多核心技术领域，中国已经或正在超越德国。这篇题为《腾飞的龙》的文章中写道：

"德国驻华使馆经济参赞罗伯特·迪特（Robert Dieter)认为，'德国不得不担心在很多领域被中国挤出市场。'他表示，作为'中国制造2025'的装备商，德国企业现在确实在中国赚了很多钱，但同时他们也在让他们的中国竞争对手变得更加强大，因为他们也向对手提供了技术。

尽管如此，对大多数德国企业来说，中国是他们无法躲避的市场。仅在今年第一季度，中国就从德国进口了大约220亿欧元的产品，比去年同期递增了18%。对于大众和德国邮政的DHL公司来说，中国已经发展成为其最重要的市场。

仅北威州，目前就有大约一千多家企业在中国开设了分公司。而北威州政府认为，双边的经济交流还应得到进一步强化。上周，北威州经济部长平克瓦特（Andreas Pinkwart）率团访问了北京、南京和成都等地，代表团五十多名成员分别来自北威州经济界、学术界以及政府部门。"

China Polizei Gesichtserkennung (Getty Images/AFP)

一名戴着智能墨镜的女警察在郑州东站巡逻，她的眼睛拥有脸部识别功能。

文章写道，给代表团成员留下深刻印象的，除了中国在经济和科技领域突飞猛进的成就之外，也包括一些其他的"中国特色"：

"摄像头已经成了中国城市街景的一个组成部分。违章停车者很快会被数码系统登录在册，并在一个大屏幕上被曝光谴责。甚至民航空姐们也会随身佩带摄像监视器，以便记录下乘客违规的场景，交由警方处理。北威州一位企业家表示：'中国限制民众自由的严重程度，让我感到很担忧。真不知道接下来会怎么样？'

驻华使馆一位中国问题专家表示，中国的国家资本主义实际上就是政府同民众的一个交易，即你们不要介入政治，我们则会允许你们富裕起来。迄今为止，这个交易非常成功。但今后继续奏效的前提是，生活水准仍能够以惊人的速度得到提升。"

中国随处可见的摄像头、脸部识别技术或者检查手机内容，也引起了德国《世界报》的关注。这篇题为《政府不喜欢的人》的文章写道：

"中国社会诚信体系的43个试点项目正在快速推进。'建设社会诚信体系'的尝试是2014年率先在一些小城市开始的。民众对一举一动都在不计其数的监视器和无人机的密切监控之下。每一个行为都会被评分，并被纳入'社会诚信体系'之中。帮助邻居会被加分，反之闯红灯则会被减分。积分低的人会遇到麻烦，比如，他有可能得不到银行贷款。"

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

 

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