德语媒体：“腾飞的龙”与“无处不在的监视器”

（德国之声中文网）对于德国经济界来说，中国既充满了机遇，也暗藏着风险。上周，德国北威州经济代表团访问了北京、南京等城市。《波恩总汇报》随团记者发回的报道称，在许多核心技术领域，中国已经或正在超越德国。这篇题为《腾飞的龙》的文章中写道：

"德国驻华使馆经济参赞罗伯特·迪特（Robert Dieter)认为，'德国不得不担心在很多领域被中国挤出市场。'他表示，作为'中国制造2025'的装备商，德国企业现在确实在中国赚了很多钱，但同时他们也在让他们的中国竞争对手变得更加强大，因为他们也向对手提供了技术。

尽管如此，对大多数德国企业来说，中国是他们无法躲避的市场。仅在今年第一季度，中国就从德国进口了大约220亿欧元的产品，比去年同期递增了18%。对于大众和德国邮政的DHL公司来说，中国已经发展成为其最重要的市场。

仅北威州，目前就有大约一千多家企业在中国开设了分公司。而北威州政府认为，双边的经济交流还应得到进一步强化。上周，北威州经济部长平克瓦特（Andreas Pinkwart）率团访问了北京、南京和成都等地，代表团五十多名成员分别来自北威州经济界、学术界以及政府部门。"

文章写道，给代表团成员留下深刻印象的，除了中国在经济和科技领域突飞猛进的成就之外，也包括一些其他的"中国特色"：

"摄像头已经成了中国城市街景的一个组成部分。违章停车者很快会被数码系统登录在册，并在一个大屏幕上被曝光谴责。甚至民航空姐们也会随身佩带摄像监视器，以便记录下乘客违规的场景，交由警方处理。北威州一位企业家表示：'中国限制民众自由的严重程度，让我感到很担忧。真不知道接下来会怎么样？'

驻华使馆一位中国问题专家表示，中国的国家资本主义实际上就是政府同民众的一个交易，即你们不要介入政治，我们则会允许你们富裕起来。迄今为止，这个交易非常成功。但今后继续奏效的前提是，生活水准仍能够以惊人的速度得到提升。"

中国随处可见的摄像头、脸部识别技术或者检查手机内容，也引起了德国《世界报》的关注。这篇题为《政府不喜欢的人》的文章写道：

"中国社会诚信体系的43个试点项目正在快速推进。'建设社会诚信体系'的尝试是2014年率先在一些小城市开始的。民众对一举一动都在不计其数的监视器和无人机的密切监控之下。每一个行为都会被评分，并被纳入'社会诚信体系'之中。帮助邻居会被加分，反之闯红灯则会被减分。积分低的人会遇到麻烦，比如，他有可能得不到银行贷款。"

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