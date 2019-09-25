德语媒体：腾飞的北京

（德国之声中文网）无论是设计、规模，还是技术水准，刚刚落成的北京大兴机场都堪称世界之最。如此庞大的机场何以能够在四年之内完成施工，预计每年上亿的客流量又将对环境产生怎样的影响。柏林《每日镜报》发表题为《腾飞的北京》的报道，试图为这些问题找到答案。文章写道：

"中国在大型工程方面拥有丰富的经验，而且这一面积近47平方公里的机场工程在征用土地时，威权治理下的中国显然要比民主国家更有效率。来自《纽约时报》的消息称，共有11个村庄被夷为平地，24个村庄的居民因噪音问题离开家园。总计两万人移居他处。一位村民对纽时说，'完全没有讨论的余地。'被搬迁的居民可以获得拆迁房、每家大约一百万人民币的补偿以及每月大约三千元的生活费。由于失去了土地，很多农民也因此失去了生活根基。"

现代化的大兴机场只是中国高速发展的民航工业的一个缩影。三年之内，中国将取代美国，成为世界上最大的民航市场。文章写道：

"据CNN网站报道，2035年，中国人将占全球民航乘客总数的四分之一。届时，中国的机场数量也将从目前的235座增加到450座。此外，中国还希望以国产C919客机同老牌飞机制造商波音和空客构成竞争。

此外，军方的主导地位也是中国建设大量民用机场的原因之一。军方将中国大部分领空划为禁区，可供民航使用的空中走廊非常有限。因此，一旦出现恶劣天气或雾霾，很多航班会因没有替代线路而无法起飞或降落。修建更多的机场可以为飞行员充分利用现有空中走廊提供更多的可能性。"

北京大兴机场的落成，不仅是中国民用航空业快速发展的标志，同时其政治和经济意义也不容小觑。《法兰克福汇报》写道：

"中国领导层对这座位于北京以南46公里处的新机场寄予厚望，他们希望机场能为整个地区的转型注入活力。按照习近平的意愿，北京以南将建设一个新的经济区，以缓解首都的交通、工业和人口压力。这位党和国家最高领导人希望北京能够成为不大堵车、很少空气污染的模范首都。

此外，大兴机场还将促成习近平的另外一个愿景: 亲手打造一个全新的高科技城市。而总书记为此目的选定的雄安就在新机场的覆盖区域之内。不过截至目前，雄安除了农田、草地和一个新建的游客中心之外，几乎还一无所有。"

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