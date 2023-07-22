德语媒体：“脱钩”这个恶词，让我们忘记它吧

（德国之声中文网）“如果用经济的角度来选本年度‘恶词’，‘脱钩’必定会榜上有名。这个词的意思是与中国经济的广泛脱钩。”《法兰克福汇报》本周五（7月21日）发表的一篇评论开头这样写道。文章接着解释说，这个说法最初可能源于美国试图摆脱对中国敏感技术的依赖。不过作者认为，认为能够脱离与这个世界第二大经济体的联系，只能说这是一种天真的想法：“对于西方工业化国家，特别是对于德国来说，在短期内脱钩中国是不现实的。”

作者Sven Astheimer 接着写道：“因此，外界期待已久的中国战略中，德国外交部长用De-risking去风险这个词更为恰当，它指的是减少对中国的依赖。由于很多德国公司担心台海军事升级，早早采取了减少对中国依赖的措施，加紧在亚洲地区寻找替代国家。德国经济部长哈贝克对印度赞扬有加，然而，最近富士康母公司台湾鸿海科技集团宣布退出印度投资项目的案例表明，希望变成现实还需要很长时间。”

“在这一点上，需要澄清一个广泛存在的误解：对大多数企业来说，降低风险并不意味着以经济效益为代价，硬要减少与中国的业务。相反，这意味着增加在其他世界地区的业务，并重新平衡风险。因为与中国，这个德国最重要的贸易伙伴的依赖关系在可预见的未来仍然很高，有两个主因。”文章接着做出解释，其一，中国依然是德国产品的一个重要销售市场。不仅是德国汽车，全球最大的化工公司巴斯夫也不能放弃这块重地。其二，中国作为原材料和零部件的供应国的地位十分重要。作者写道：“太阳能电池板、电动汽车电池、风力发电机组件，没有中国，西方的能源转型将无法实现。目前在几乎所有工业领域，中国的供应商的地位几乎是无法替代的。就在最近，北京秀出肌肉，从八月开始限制镓和锗的出口。这些原材料对于芯片工业和电池生产非常重要。这是一步高招，因为这是发向西方的明确的信号：我们可以在需要时对你们造成伤害。”

标题为“脱钩这个恶词”（Das Unwort von der Entkopplung）的文章接着写道，不过有理由相信，北京可能会在这方面点到为止，因为：“与西方的进口依赖相辅相成，中国在很大程度上也依赖出口。如果不将大量产品销往欧美的工业产业，那么中国的原材料会卖给谁呢？而如果不是向这些地区的实力客户大量提供‘中国制造’的消费品，这些产品将去向何处呢？中国内需陷入了长时间停滞。虽然汽车行业通过向俄罗斯出口维持着一定的稳定，但对中国人来说，这不能掩盖与西方实现脱钩可能会同样出现灾难性后果的事实。是时候把这个词（脱钩）束之高阁了。”

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空(Mikko Huotari)在《商报》发表了一篇文章，他认为，尽管经济仍处在困扰中，但是中国还是有可能在2030年超越美国成为全球最大经济体。这篇标题为《中国正处在一个转折点》（China steht am Wendepunkt）的文章指出，中国正处于经济发展的一个关键转折点。疫情限制解除后，今年的经济复苏明显不如许多人预期。不过，其他国家的经济增长仍慢于中国：“在衰退的时期，即便是还不确定的4%的增长率，也或使得中国市场比欧洲更具吸引力。然而，如果认为中国能像几年前一样成为企业的增长引擎，这种想法是错误的。鉴于美国经济复苏，2030年至2040年这十年，美国甚至可能比中国更具吸引力。”

不过文章认为，中国仍然有可能在2030年超越美国成为全球最大经济体。但这取决于中国在未来几个月内作出的决策。当然也取决于美国的未来走向。

在未来几年，中国可能在哪些方面赶上美国？文章接着写道：“中国在许多领域，例如基础设施已经占有一席职位。在高技术领域，中国正在努力前进：从飞机制造到农业机械、机器人、医疗技术和信息技术等行业。还有关键领域人工智能，不仅是中国，欧洲也希望能够超越美国 。另外一个领域是军事技术，无论民用还是军用，中国都明显落后。在芯片方面，中国企业在某些方面落后于竞争对手美国十年甚至更多。尽管面临各种困难，但单凭大量资源全力的投入，我预计中国会在这些领域奋起直追。”

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