德语媒体：脱钩的输家

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》以"芯片战有许多输家"为题，刊发评论指出，中美两国围绕先进半导体的争斗，即便对欧洲也造成了不利影响。

文章注意到，中国针对镓和锗的出口管制令将在8月1日正式生效，北京当局是否会拒绝相关外贸企业的出口申请，将会对全球市场造成重大影响。"一切都表明，这场冲突正在升级。美国人已经在准备新一轮的制裁措施，而冲突的负面作用早已显现。"

"没有任何国家再愿意信任别国，所以全球各国政府都在用巨额补贴来鼓励芯片制造商在自家门口设厂。这给纳税人造成了沉重的负担。而且，中国方面还认为自己迫切需要打造自主的、具有竞争力的芯片产业。中国企业暂时还不能染指英伟达、英特尔、高通等美国企业的地盘，因为他们缺乏生产芯片的必要设备。对于中国人而言，超越英飞凌、恩智浦、意法半导体等欧洲厂商的芯片要更为容易。因此，中美两强的争端对于欧洲芯片产业构成了特别的威胁。"

"目前，没人能够预判中国的镓、锗出口管制令具体会造成多大的影响。可以确定的是：全球化的芯片产业曾经非常高效，但这一切已然成为过往。全球的消费者将为此付出代价，因为社会生活的方方面面都需要用到芯片。"

中美贸易战 美国经济利益也受损失

德国《经济周刊》刊登了耶鲁大学经济学教授罗奇(Stephen S. Roach)撰写的客席评论。文章以"与中国脱钩会损害美国经济"为题，指出脱钩虽然能带来不小的安全收益，但是其经济代价却是极其巨大的。

作者注意到，自从特朗普开启美中贸易战以来，美国的贸易逆差总额并没有减少，只不过是把对中国的逆差转移为对墨西哥、印度、台湾、韩国等的逆差，美国宏观经济的结构性问题依然存在。"将贸易链从中国移走的做法尤其值得疑虑，因为原先的逆差来自一个价格低廉的供货方，而现在却变成从成本更高的国家进口商品。绝大多数经济学家都指出，贸易保护主义最终会造成本土企业与消费者面临更高的成本。显然，华盛顿听不进这种警告。"

"美国财长耶伦自己也是顶尖经济学家，肯定也知道这一切。所以不久前她正确地指出，试图与中国脱钩会酿成灾难性后果。她说：'降低风险？是！脱钩？绝对不行！'但问题是，现实世界并不是非黑即白，而往往是灰色渐变的。跟随欧洲的步伐，拜登政府也开始用'去风险'一词来取代'脱钩'，并且以国家安全作为理由。他们现在认为，国家安全足以成为降低对中国产业链过度依赖的理由。"

"我们固然可以就此展开争辩：从国家安全角度出发，是否有必要脱钩中国？但事实却是：遏制与中国的贸易联系会损害美国的经济，不论是用'脱钩'还是'去风险'之概念。"

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什么是脱钩？什么是去风险？

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