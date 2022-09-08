德语媒体：脱钩已经开始？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》撰文指出，科技巨头转移生产基地，可能标志着全球生产流程的一次重大转变。美国高科技行业在中国境内完成生产和组装的时代可能正在画上句号。这篇题为《苹果在为'中国造'寻找替代方案》的文章写道：

"特朗普总统任内美中两国间爆发的贸易战，令美国高科技企业首次感受到了过度依赖中国的负面影响。与此同时，中国的工资成本多年来也在一直增长，这使得其他行业的许多企业也开始逐步转移至东南亚的低薪国家。以苹果的重要合作商富士康为例，该企业在越南新厂的工资大约折合300瑞士法郎，而深圳的工资则为大约650瑞士法郎。

除此之外，新冠疫情也使企业切身体会到，他们已经对中国产生了过高的依赖。清零政策下，上海及其他中国城市采取的封控措施，给国际供应链带来了瓶颈效应。

令企业处境雪上加霜的，则是中美两国间与日俱增的地缘政治紧张关系，这一点在台湾问题上表现得尤为突出。今年八月，美国众议院议长佩洛西的台湾之行，显示这场危机随时有可能升级为严重的冲突。拜登政府似乎认为，北京有可能会在今后十八个月内对台湾展开进攻。一旦局势恶化，在中国和台湾设有生产基地的企业也将受到严重冲击。"

《新苏黎世报》写道，美国高科技企业转移生产基地的行动中，越南显然是最大的赢家。中美贸易战爆发以来，越南境内的苹果供货商已从14家增加到21家。

"越南地产中介对《纽约时报》表示，跨国企业对厂房建筑的兴趣与日俱增。胡志明和其他越南城市的工业用地价格涨势明显。苹果最大的供货商富士康已经为其在越南境内的扩张计划投入了数十亿美金。

不过，尽管苹果在推进其生产基地多样化的计划，但中国作为最重要生产基地的地位仍不可撼动。这一点短期内也很难发生变化。苹果总计192家供货商中，在中国境内生产的企业仍占155家，占比超过80%，分布在中国不同地区。这些供货商中不仅包括中国企业立讯精密，也有西方公司如博世和英特尔。"

《法兰克福汇报》详细报道了目前陷入"静态管理"状态的贵阳市的情况。该报写道，上海被"封控"时，引起了全世界的关注。但相比之下，贵阳的情况外界则知之甚少。该报写道：

"这一情况也是中国当前紧张氛围的真实写照。五周后，中共总书记习近平将在党的二十大上当选连任。这是过去五年来最重要的政治活动。党的干部们绝不愿意在这个关键时刻犯任何错误。而习近平制定的清零政策就是最高指示。在这种大背景下，有些地方采取了更为激进的措施，以展示对党中央的忠诚。但与此同时，无休无止的封控、高昂的经济代价以及防疫行动中越来越多的疯狂行为，却让民众感到厌恶和沮丧。但尽管如此，中国仍没有任何有关如何退出防疫模式的讨论。有人不禁要问，清零政策是不是另有所图：比如完善监控机制，有意识地闭关锁国，以便清理党内那些仍将理性置于党性之上的异己分子。"

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