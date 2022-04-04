德语媒体：脱钩俄罗斯后也要脱钩中国?

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"陷入依赖的德国企业"为题，刊发评论指出，德国企业在过去几十年里一直依靠俄罗斯能源和中国市场拥有出色的业绩，而现实形势则告诉德企：必须要降低不健康的依赖性。

"比俄罗斯能源问题更严重的是另一大依赖：过去几十年间，西方眼睁睁地看着自己陷入了对中国的依赖。对于西方而言，中国既是重要的供货商，同时也是最重要的市场。和陷入对俄依赖一样，在中国问题上，政治警讯也长期以来被忽视，大家都醉心于在全球最大市场上赚取梦幻般的利润。不过近期，越来越多的企业高管意识到，在中国，形势也有可能突变。根据慕尼黑大学经济研究所(ifo)的最新调研，许多德企已经开始准备降低对中国的依赖度。哪怕是德国大众汽车总裁迪斯(Herbert Diess)也已经吹响了进军美国市场的号角，而他从前可是曾经在和强硬的职工委员会谈判时扬言'沃尔夫斯堡的大众总厂发的每一块钱工资都是在中国赚取的'。"

"从最新形势中，大家得出了一个教训：必须要削减不健康的依赖。为了避免风险过于集中，必须要让供应商网络以及销售渠道多样化。早在美国前总统特朗普发动对华贸易战时，本土化生产的浪潮就已经开始。但是，开拓拉美市场、非洲市场的口号决不能沦为一句空话。德国政府必须同步推动欧盟签订现代化的自贸协定。既然绿党政府愿意延长煤电运行期限，那么围绕所谓美国'氯洗鸡肉'的虚伪辩论也可以从谈判桌上拿开。每一场危机都会提供一个机遇，人们需要做的就是从危机中吸取经验教训。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"当企业高管成为了经济战士兵"为题，刊发评论指出，普京发动的乌克兰战争为全球化进程踩下了刹车，而真正能决定全球化命运的则是中国。

"俄罗斯危机不会置全球化于死地。尽管普京的国度有着举足轻重的原材料地位，但俄罗斯的经济体量毕竟太小。对于商界高管而言，关键的问题是：如何面对中国？"

"刚刚结束的欧中峰会释放出了一个明确的信号：即便在对华关系问题上，也没法再像以前那样照常做生意了。面对中国在俄乌战争中的暧昧立场，欧盟委员会主席冯德莱恩说：'这事关信任、事关可靠度、事关长期投资的决策。'"

"企业高管们在中国问题上保持沉默，这已经很能说明问题。德国巴斯夫集团总裁薄睦乐(Martin Brudermüller)说，不能将中国和俄罗斯相提并论。他强调，中国对于我们欧洲的繁荣有着举足轻重的意义。而我们也尽可以补充说，中国对于这家德国化工巨头有着重大意义。"

"也许薄睦乐弄错了？中国攻打台湾早已被金融市场称为'灰天鹅事件'：一个可能会对全球芯片市场产生冲击的事件。因此，美国芯片厂商英特尔已经在美国俄亥俄州、德国马格德堡市建设新工厂。根据慕尼黑大学经济研究所(ifo)的最新调研，近半德国企业有意缩减从中国进口物资的规模。即便是中国业务占总销量40%的德国大众汽车，如今也想分散目前集中在中国市场的风险。"

"因此，商界高管的头脑中也在发生一场'历史性变革'。多年来，他们坚信弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)的'历史终结论'，安全担忧让位于经济效率。如今，商界高管们纷纷投奔弗朗西斯·福山的老师亨廷顿(Samuel Huntington)。后者在其经典著作《文明的冲突》中预言了一个充满紧张和冲突的世界。"

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