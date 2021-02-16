德语媒体：脱钩与挂钩

（德国之声中文网）拜登就任美国总统以来，各方都在讨论重建西方阵营的问题。但一旦涉及到对华政策问题，欧美之间的鸿沟显然变得越来越大。《明镜》周刊以《西方的两种对华战略都是错误的》为题发表评论，认为西方在对华问题上应当寻找第三种方案。评论称：

“有人认为这场争执是新冷战。在这些人看来，中国就是当年的苏联，该国以高效的一党专制应对西方的民主与法治，其统治基础不是自由，而是对个人权利的限制。因此很多美国人认为，为了不让北京制定国际游戏规则，就必须向北京发出明确的信号，也就是实行2.0版的杜鲁门主义。唯一不同在于，这里的关键词不再是‘遏制’，而是‘脱钩’。

而在欧洲的主流看法则认为，中国的强国诉求并非无理取闹，而是回归某种历史常态。无论是巴黎、柏林，还是布鲁塞尔都认为，任何人都无法阻挡中国经济进步的脚步，毕竟拥有十多亿人口的中国曾是具有几千年历史的头号技术大国。中国是无法驯化的，充其量只能让中国同国际秩序挂钩，只有这样才有可能让各方都收益。

西方的对华战略分两种：脱钩和挂钩。但问题是，这两种战略收效都不理想。至迟在香港民主遭暴力镇压之后，各方已经清楚地看到，北京对国际条约并不大看在眼里。美国前总统特朗普以经济施压手段阻止中国崛起的尝试，也不得不被看作是徒劳之举，甚至可以说，其效果是适得其反的。”

作者认为，西方是无法阻止中国的崛起的，但西方可以尝试以更快的速度取得发展。

“在中国世纪正在开启的当下，无论是脱钩，还是挂钩，都是不合时宜的。西方更应当做得，重新拾起那个已经被淡忘的词汇：相互间的共识。”

大众新疆分厂一直遭到媒体和人权组织的批评



德国大众在人权状况每况愈下的新疆开设分厂的做法一直遭到媒体和人权组织的诟病。近日，大众总裁迪斯（Herbert Diess ）接受媒体采访时，再度为大众的新疆工厂进行辩护。他表示，毕竟大众新疆分厂里的劳工权益和福利标准是有保障的。《日报》就此发表评论称：

“迪斯的表述在社交媒体里引发一派道德声讨，这当然是可以理解的。但迪斯的话其实也并无不妥之处。如果大众关掉了设在新疆的分厂，又对谁有益呢？也许这样做能缓解德国国内的道德责备，但对新疆当地却无疑是一种损失，对受到打压的维吾尔人也同样有弊无利。因为，对他们来说，如果能在大众工厂里工作，无论是收入，还是劳动条件，都会得到大大改善。

不过，迪斯有关可以排除大众供货商使用强制劳工的说法，就未免有些草率了。前不久国际经济审核机构刚刚宣布，鉴于中国当局缺乏透明度，他们已经无法查证西方企业的中国供货商是否使用强制劳工的问题。在这个问题上，显然有必要对大众穷追不舍。大众公司何以知道，他们的中国供货商都在严格执行人权标准呢？”

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