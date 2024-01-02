 德语媒体：脆弱将成为中国的新常态 | 媒体看中国 | DW | 02.01.2024

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德语媒体：脆弱将成为中国的新常态

同西方的关系持续紧张，经济发展动力不足，失业率居高不下，新的一年里，中国将面临哪些挑战，德中关系又将如何发展？

房地产曾是中国经济发展的重要动力。

房地产曾是中国经济发展的重要动力。

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，中国党和国家领导人习近平的新年讲话的措辞仍非常强势，但细究之下也不难发现，这些强硬措辞已经很难掩饰内交外困的窘迫境地。这篇题为《脆弱已经成为新常态》的评论写道，无论是西方，还是中国人，都应适应中国的这种新常态：

"以习近平为首的中国领导层一方面在努力吸引外国资本，另一方面却在极力对经济困境轻描淡写。除此之外，中国领导层变得越来越敏感。这种状况令那些供应链同中国密切关联的德国企业极为不安。在此背景下，对华外国直接投资出现负增长的情况，也就不足为奇了。到处都可以听到这样的声音，即中国企业界情绪低迷，人们对习近平的不满情绪不断高涨。对习近平表达不满可是大不敬的重罪，但有些人显然已经无所顾忌了。毕竟，对于一个高度不透明的政府及其领导人解决问题的能力，人们正在失去信心。

陷入危机已经多年的房地产行业就是一个明显的例证，房地产行业原本是中国旧发展模式的重要支柱。地方政府依靠出卖土地赚得盆满钵满，而占据市场主导地位的几大开发公司则不断推高房地产价格。现如今，空置房屋和烂尾楼变得越来越多。倒霉的则是那些将毕生积蓄投资房产的普通中国人，他们现在还能否拿回自己的本金仍是个未知数。地方政府失去了一个重要的资金来源，恒大和碧桂园等大型房地产开发商则面临破产的厄运。

常言道，祸不单行，随着高铁和公路通往各个偏僻的角落，中国经济发展的另一个主要动力-基础设施建设也渐渐失去了活力。内需已经无法弥补经济增长的需要，中国人的消费热情降至了前所未有的低谷。显然由于内部意见不一，政府也无法出台有效的提振措施。去年12月，央行行长潘功胜警告说，中国正在进行一场'艰苦而漫长的旅行'。"

评论指出，中国党和国家领导人习近平意识形态至上的施政方式， 正在加剧中国的经济困境，并使国际环境变得对中国更加不利。

"种种迹象显示，2024年内，中国也不会出面帮助化解那些美国所关注的危机，这其中包括乌克兰、加沙以及朝鲜半岛。就在几年前，中国还曾同美国一道支持过联合国针对平壤当局的制裁决议。但去年十二月，中国却又公开对危险的金家政权表示支持。

除此之外，习近平仍在继续维护同战争狂人普京的伙伴关系。与此同时，中国也在尽力施展魅力外交，以免同西方彻底分道扬镳。对于中国领导人习近平来说，保持这种战略上的相互矛盾也许比实施经济上的实用主义更为重要。但这对和平和贸易来说，无疑暗藏着极大的风险。"

中国党和国家领导人习近平在其新年致辞中，对中国在2023年所取得的成就表示高度赞赏，并鼓励民众满怀信心地迎接2024年。但他同时也承认经济领域存在的一些问题。《每日新闻》网站报道称：

2023年12月29日，中国党和国家领导人习近平发表新年致辞。

2023年12月29日，中国党和国家领导人习近平发表新年致辞。

"年轻人的失业率之高创下新的记录。而与此同时，社会老龄化、人口下滑以及年轻一代不愿生孩子等问题却在不断激化。内需仍旧相当疲软。凡此种种，都对依赖生产和出口的中国经济构成了极大的负担。

中华人民共和国正处于通货紧缩的边缘，即正在与价格下降作斗争。一般认为，价格下滑对经济发展极为不利。几年以来，中国一直在努力解决上述问题。共产党领导层也出台了一系列经济提振措施。央行下调利息以鼓励投资。不过，国际分析师和经济界代表则普遍认为，中国并没有拿出提振和开放经济的整体方案。

过去十年当中，中国党和国家领导人习近平强化了共产党在各个领域的影响力，而自由市场经济的空间却不断受到挤压。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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