德语媒体：能捉老鼠的猫去哪儿了？

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"无法再掩饰"为题，发表评论指出，李克强总理在全国人大开幕式上调低了中国经济增长目标，这对德国经济也会产生不利影响：

"这种不同寻常的坦诚姿态表明，中国的经济困境之大已很难加以粉饰。李克强给出的增长目标是30年来的最低值：本年度GDP增长率将在6.0~6.5%之间。而在去年，官方的增长率尚有6.6%。许多分析人士认为，这个数字已经美化，实际增长率可能只有一半。这意味着中国经济的实质问题已相当严重。

"李克强因此宣布了一系列提振经济的措施，比如减税、下调企业的社保支出负担等等。城镇还要新增1100万就业岗位。对于一党专政的中共当局而言，经济增长是非常重要的根基，增速放缓的趋势会威胁其政治稳定。因此现在，另一个危险也很高：中共政权可能会进一步强化其执政合法性的另一根基--民族主义。"

"这也体现在军费预算增加7.5%这一点上。在演讲的末尾，李克强特别提到了台湾。这是北京方面发出的一个信号，说明其有可能致力于以军事手段'重新统一'这个被其视为分离的省份。

"这一切都不是什么好消息，对德国而言也是如此。东亚地区的局势稳定，也符合德国的利益。中国是德国最重要的贸易伙伴，是德国进口商品的最主要来源国。最晚到德国进口商品价格上涨之时，德国消费者会感受到中国的经济困境。"

慕尼黑出版的《南德意志报》以"邓小平的猫"为题，刊发社论指出，国家调控、没有民主的中国式市场经济在过去看似很成功，现在却碰到了天花板：

"北京现在不只是面临来自外部的阻力，其他国家不再愿意容忍中国越发具有攻击性的对外政策。中共政权将过去40年的经济成就无条件地与自己的统治联系在一起，但是现在，债务水平正在飚升、改革步伐陷于停滞、投资回报率在下滑。突然间，中国模式的未来前景遭到了质疑。

"不论政府想怎样糊弄百姓，许多人现在已经感受到经济降温：找工作越来越难、许多工厂关闭、劳工抗议的频率在增加。越来越多的人感觉不再能分享这个国家的富足。"

该评论接着指出，当年邓小平的改革，强调"不管黑猫白猫，能捉老鼠的就是好猫"，用理性的实用主义取代了意识形态，让政府撤出私人领域，让许多中产阶级体会到了一定的自由；这正是邓小平体制的成功之处，私营企业获得了自由的发展空间。但是现在，习近平却在开倒车。评论写道：

"对私营企业、跨国企业的干涉，也是中美贸易争端中的一个议题。中国官媒指责美国试图遏制中国崛起。恰恰相反，咄咄逼人的国家资本主义才会给全球经济体系造成麻烦，受到影响的可不仅仅是美国。

"北京的政府补贴、优惠贷款正在扭曲市场。而这也正是吊诡之处：尽管有不少分析人士认为，中美之间正在开启一场新冷战，但是能帮助习近平巩固权力的，还偏偏就是特朗普总统。只要美国想激化中国内部的危机，它就必然会让习近平更加坚持自己的路线。但美国现在却在要求中国为在华外企提供更公平的游戏规则，更好地保护知识产权，加强保护外国投资，进一步开放经济。已经有一些中国企业家表示，特朗普仿佛是送给中国的礼物，一个更加自由的经济体系将会让中国经济获得新的动力。而邓小平的猫，也将能重新捉到老鼠。"

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