德语媒体：能从中国学到什么？

（德国之声中文网）《南德意志报》周四报道了湖北省解禁的情形。文章介绍了湖北省自由出行的严格条件，叙述红、黄、绿三色健康码的广泛使用。最后，文章作者写道，周三，中国疾控中心公布的数字显示，全国当日输入47个新冠病例，而连日来，中国国内已没有出现本土新增病例。接着记者问道，"这些数据真的可信吗？"

"可以肯定的是，过去数周采取的严格措施极大程度地阻止了传染的扩散。但中国的《财新》杂志周二却报道称，武汉市每天仍有几十人被测出冠状病毒阳性，但这些人不计入官方的统计数据，因为进入官方统计数据的只是那些不仅有明显症状、而且测试呈阳性的病人。然而，这一做法同世界卫生组织的指导方针则形成矛盾。世卫组织规定，只要测试呈阳性，都应该被看作是确诊的新冠病例。"

从武汉的例子学到很多

德意志电台访问了武汉同济中德友好医院副院长、外科医生纳格尔（Eckhard Nagel）。同济医院最初于1900年由一位德国医生在上海创办。纳格尔在去年12月底首次从武汉同事那里听说了"不明肺炎"的事情。记者首先提问道，武汉疫情爆发后，医院的情形怎样？

纳格尔医生表示："首先是感染人数激增，感染源不明，患重症肺炎的人数增加，虽然，武汉的医疗系统同世界上许多地方相比堪称设施优良，但还是无法承受这一重压。此外，民众出现恐慌，您刚才说到800万居民，他们现在全都涌向医院。在武汉乃至中国国内，门诊的治疗结构本来就很薄弱，这样，从一开始，整个医院系统就被挤爆瘫痪了。"

记者随后问道，武汉最糟糕的局面是否已经过去？

纳格尔医生表示："那里终于也要回归正常了。我们甚至可以比当地人更早地得到消息，外出的禁令即将解除。必须要说，那里的外出禁令可比我们德国严厉得多，很多情况下，根本不能出门。"

"很多人在家里待了60多天！但他们的生活得到很好保障。然而，那里是整个停摆，根本不是我们这里正在经历的。"

"医院门诊也逐渐诊治除新冠以外的病人。正常情况下，门诊每天最多诊治1000名病人，现在是25名病人。能看出一切恢复得很缓慢。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说复活节前将制定出停摆后怎样重新恢复的结构方案，在这一点上，我们可以从武汉学到很多东西。"

"我们能学到什么？"

《焦点》杂志发表"中国新冠后重启经济：我们能学到什么"的文章。文章指出，专家一致认为，由于新冠疫情而经济停摆将使中国第一季度的经济经济总量同比下降至10%。这个数字背后的含义是，今年1月和2月共有500万人失去工作，中国的失业率由此上升至6.2%，这是中共建政以来最高的失业纪录。

"政府开始援救，开工不足的企业、包括私人，可以申请补贴。前几周，上海市发放150亿美元的贷款以及担保。中国教育部指示格高校今年秋季多招18万博士生，因为他们今年春季毕业时找不到工作。"

从经济停摆到恢复生产并非易事

"中国重启经济的一举一动，受到各国的密切关注。中国为其它还在抗病毒的国家提供了参照的图纸，因为这些国家几周或者几月后会遇到同样的问题。一个特别重要的问题是，在病毒浪潮虽已平缓、但尚未消失之前，经济将恢复到怎样的程度？即便中国在过去数天本土未再出现新的确诊病人，但一旦社交生活恢复正常，局面可能会很快发生变化。"

文章最后以攀钢的例子告诉读者，把握控制疫情和恢复经济的尺度并非易事。

"攀钢在今年2月中旬开始恢复生产。但只过了几天，职工中便有两人测出新冠阳性，而多达113人可能已经感染。于是，重庆政府又关闭了公司的生产线。"

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



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