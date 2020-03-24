德语媒体：能从中国学到什么？

德意志电台和《焦点》杂志希望能在逐渐重启经济的中国找到可以借鉴的地方;《南德意志报》关注到，中国的无症状新冠病毒阳性者没有进入确诊的统计数字，而这违反了世卫的规定。
（德国之声中文网）《南德意志报》周四报道了湖北省解禁的情形。文章介绍了湖北省自由出行的严格条件，叙述红、黄、绿三色健康码的广泛使用。最后，文章作者写道，周三，中国疾控中心公布的数字显示，全国当日输入47个新冠病例，而连日来，中国国内已没有出现本土新增病例。接着记者问道，"这些数据真的可信吗？"
"可以肯定的是，过去数周采取的严格措施极大程度地阻止了传染的扩散。但中国的《财新》杂志周二却报道称，武汉市每天仍有几十人被测出冠状病毒阳性，但这些人不计入官方的统计数据，因为进入官方统计数据的只是那些不仅有明显症状、而且测试呈阳性的病人。然而，这一做法同世界卫生组织的指导方针则形成矛盾。世卫组织规定，只要测试呈阳性，都应该被看作是确诊的新冠病例。"
从武汉的例子学到很多
德意志电台访问了武汉同济中德友好医院副院长、外科医生纳格尔（Eckhard Nagel）。同济医院最初于1900年由一位德国医生在上海创办。纳格尔在去年12月底首次从武汉同事那里听说了"不明肺炎"的事情。记者首先提问道，武汉疫情爆发后，医院的情形怎样？
纳格尔医生表示："首先是感染人数激增，感染源不明，患重症肺炎的人数增加，虽然，武汉的医疗系统同世界上许多地方相比堪称设施优良，但还是无法承受这一重压。此外，民众出现恐慌，您刚才说到800万居民，他们现在全都涌向医院。在武汉乃至中国国内，门诊的治疗结构本来就很薄弱，这样，从一开始，整个医院系统就被挤爆瘫痪了。"
记者随后问道，武汉最糟糕的局面是否已经过去？
纳格尔医生表示："那里终于也要回归正常了。我们甚至可以比当地人更早地得到消息，外出的禁令即将解除。必须要说，那里的外出禁令可比我们德国严厉得多，很多情况下，根本不能出门。"
"很多人在家里待了60多天！但他们的生活得到很好保障。然而，那里是整个停摆，根本不是我们这里正在经历的。"
"医院门诊也逐渐诊治除新冠以外的病人。正常情况下，门诊每天最多诊治1000名病人，现在是25名病人。能看出一切恢复得很缓慢。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说复活节前将制定出停摆后怎样重新恢复的结构方案，在这一点上，我们可以从武汉学到很多东西。"
"我们能学到什么？"
《焦点》杂志发表"中国新冠后重启经济：我们能学到什么"的文章。文章指出，专家一致认为，由于新冠疫情而经济停摆将使中国第一季度的经济经济总量同比下降至10%。这个数字背后的含义是，今年1月和2月共有500万人失去工作，中国的失业率由此上升至6.2%，这是中共建政以来最高的失业纪录。
"政府开始援救，开工不足的企业、包括私人，可以申请补贴。前几周，上海市发放150亿美元的贷款以及担保。中国教育部指示格高校今年秋季多招18万博士生，因为他们今年春季毕业时找不到工作。"
"中国重启经济的一举一动，受到各国的密切关注。中国为其它还在抗病毒的国家提供了参照的图纸，因为这些国家几周或者几月后会遇到同样的问题。一个特别重要的问题是，在病毒浪潮虽已平缓、但尚未消失之前，经济将恢复到怎样的程度？即便中国在过去数天本土未再出现新的确诊病人，但一旦社交生活恢复正常，局面可能会很快发生变化。"
文章最后以攀钢的例子告诉读者，把握控制疫情和恢复经济的尺度并非易事。
"攀钢在今年2月中旬开始恢复生产。但只过了几天，职工中便有两人测出新冠阳性，而多达113人可能已经感染。于是，重庆政府又关闭了公司的生产线。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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