德语媒体：能不能把中国当作正常国家？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"中国式条件反射"为题，刊发评论指出，澳大利亚成为了批评中国招来北京怒火的最新牺牲品。

文章注意到，由于澳大利亚政府此前表示支持就新冠病毒起源以及中国当局在疫情最早期的疏失问题进行调查，北京方面现在威胁说，要让中国民众抵制澳大利亚商品、抵制前往该国旅游或留学。

"人们总是一再为这种条件反射而吃惊。谁敢于批评中国，就会招来中国政府的怒火；当中国的民族主义情绪高昂时，批评还会招来中国消费者的怒火。对于和中国经济关系紧密的澳大利亚来说，遭到中国抵制的代价将相当高昂。"

"面对中国发出的威胁，那些一直以为对华关系和其他国际关系没什么两样的(西方)商界以及政界人士必须要有清醒的认识。对华关系与其他国际关系并不一样：大家只能在中国所允许的空间内活动，一旦偏离了这个空间，就要付出代价。"

"许多(西方)企业都对此屈服，有些还甚至为不该道歉的事情而道歉。现在，新冠病毒让全世界都陷入了危机，而这场危机的后果在今后许多年都会持续存在。调查中国在疫情最早期的疏失，这样的诉求固然有些'乌托邦'，但却并非不公正。如果北京真的能允许开展这样的调查，倒也是一种自信的表现。只不过，中国体制不会允许这样做。"

瑞士《新苏黎世报》以"为什么瘟疫一再起源于中国"为题，刊发了长年旅居中国的经济学家Thomas Baumann撰写的客席评论。文章认为，中国人偏好活鱼市场、活禽市场的消费习惯绝对是重要原因，而这种偏好在深层次上体现了民众对当局的不信任。

"病毒由动物传播给人类，一般发生在两种场合：生产动物产品的地方，比如养殖场农民或工人被感染，或者是销售动物制品的地方，也就是消费者出入的集市。在中国的菜市场，人们很喜欢购买活禽。当然，中国人并不会在集市上活宰生猪，这多少能够解释：为什么中国一再发生禽流感感染人类、却鲜有猪流感传染人的消息。"

中国顾客喜欢购买活禽

"毫无争议，中华民族是一个美食家民族，对于中国人来说，食材当然是越新鲜越好。在某种程度上，这确实是民众偏好购买活体动物的原因。但是这也并非是唯一的原因。中国一再发生食品安全丑闻，因此，消费者购买活鸡的动机也包括：他能够亲眼验证这只鸡没有因为某种疾病而死亡。"

"对于野生动物而言，也是同样的道理。在古代，中国人猎取野味纯粹是出于生存需要，如今，野味则是美食家们喜闻乐见的生活调剂。然而，野生动物也是病毒库。要是消费者无法得知野生动物是怎么死的，他又怎么敢购买一只已经死亡的野生动物？这里就是问题的关键：中国的美食家们虽然也可能愿意为食品安全略微牺牲一些口感，但是，假如一头死去的动物意味着'我不知道它是怎么死的：病死的还是正常宰杀的？'，消费者自然更愿意购买活体动物，而不是已经事先宰杀好的肉类。"

"这就是瘟疫一再起源于中国的原因之一。并不能将这一切都归咎于中国的自然地理环境或者中国人的美食偏好，民众缺乏对当局的基本信任也是重要诱因。愿意管控一切的中国政府却无法管理好食品安全，在这种情况下，中国普通民众只能自己出手。"

"即便中国当局关闭一切活禽、活鱼市场，届时也必然会出现相应的黑市。政府没能在最早期及时发觉疫情、从而将疫情控制在当地，但是当局的疏失不只局限于此。民众对政府执政能力缺乏信心，以及政府的严重腐败现象，都构成了此次全球疫情的前提。可惜，这方面的改善前景相当渺茫：在管控民众时，政府一旦设置了错误的优先级，民众就会继续进行各种对社会构成高风险的行为，不论是在食品卫生还是在其他领域。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。