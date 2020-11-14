德语媒体：能不能向中国取抗疫经？

中国做到了将新冠感染人数控制在十位数的范围，德国记者道出其中的关键；拜登取代特朗普成为美国总统后，中国能否松一口气，也是此间媒体讨论的话题。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》经济版刊登分析文章认为，拜登出任美国总统，等待中国的不会是中美关系的和谐前景，而将继续是强硬手段。
“其实中国政府想等到特朗普也承认拜登成为新任总统之后，才向他表示祝贺。不过北京没有等到那一刻，还是表示了中国“尊重美国人民的选择”。这无疑表明，中国在过去4年里吃足了苦头——一早上醒来，每每会有头条新闻带来新的意外，新的来自美国的攻击。承认拜登（胜选）也显示了中国在与其最大贸易伙伴的关系中重拾信任的谨慎希望。”
作者指出，经过了4年特朗普，美国同中国的关系在拜登总统任期内几乎不可能变得更糟。然而：
“是不是会变得更好，也不一定。拜登所承诺的 ‘重建’前特朗普时代的关系，在美中关系上或许是不可能的。中国是威胁美国霸权地位的对手这一事实，在华盛顿已是共识。
特朗普在贸易战中对中国企业加征的惩罚性关税，拜登也不会很快推翻，至少不会完全取消。否则没有投他票的7000万美国人马上会给他带上一顶帽子——拜登果然是中国的朋友，就像特朗普在选战中所指称的那样。因此，拜登也曾回应说，必须对中国保持‘强硬’。他甚至曾把无所不能的中国国家主席习近平称为“匪徒”（thug）。拜登有可能将特朗普的关税当作施压筹码，以便在重启贸易谈判后要求中国减少政府补贴、进一步开放市场。涉及对中国科技企业的出口限制，拜登不会像特朗普那样马上拿出一个黑名单。但是他也不太可能在短期内就将华为这样的企业从黑名单上划掉。这两个超级大国之间的关系在拜登上台后，并不会变得更简单。”
在欧洲新冠疫情持续得不到缓解的背景下，《南德意志报》驻华记者回顾了中国控制疫情的方法和有目共睹的成果，并提问，“人们能从这个专制国家对抗病毒的斗争中学到些什么吗？”。文章写道：
“要想找出中国在新冠危机中哪些事情都做对了，并不很难。中国政府主动把一份125页长的答案给记者们送上了门，纸箱里还有10册抗疫政策白皮书。不过，即便抛开旨在告诉世界中国威权体制优越性的官方宣传，毫无疑问的是，在武汉发现新冠病毒11个月之后，中国已经控制住了疫情。学校在上课，电影院在营业，餐馆和夜总会人头济济。数月来在这个人口占世界五分之一的国家，每天的新增感染病例很少高于几十例。”
作者总结了中国抗击新冠病毒的几项关键举措，包括在发现疫情爆发后实施严厉的封城和禁足；对前来中国的人推出严格的入境管制和强制隔离规定；提高测试能力，发现病例即开展地方的全民检测等。此外数字化监控也协助了疫情管控，但作用并不像人们认为的那么大，更有效的是社区、街道的监督。对于“我们能从中国学到些什么吗？”的问题，作者认为：
“理论上当然是可以的，但在实际操作上，民主社会和中国的专制社会之间，仍有天差地别。只要看一下中国抗疫的核心策略——封城，就能区分出来。这与人们在德国经历的限制接触的措施是无法相提并论的。”
作者还补充写道，中国的防疫措施得到了绝大多数民众的支持。“没有人想到去质疑戴口罩的规定、否认新冠疾病，或指称中国政府故意夸大病毒的危险性。”
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