 德语媒体：肖尔茨重蹈了默克尔覆辙 | 评论分析 | DW | 20.04.2024

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评论分析

德语媒体：肖尔茨重蹈了默克尔覆辙

德语媒体《商报》指出，肖尔茨在北京犯了与前任默克尔一样的错误，过于以大型企业利益为导向，而不是为德国争取利益。德国网络编辑部发表评论写道， 为了防止中国过剩的光伏产品破坏欧洲市场，欧盟必须推出长期产业政策。

德语媒体认为，肖尔茨在北京犯了与前任默克尔一样的错误

德语媒体认为，肖尔茨在北京犯了与前任默克尔一样的错误

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周结束访华之行后，德国《商报》发表评论「肖尔茨在北京重蹈默克尔覆辙」（Scholz wiederholt in Peking Merkels Fehler）指出，肖尔茨在任内第二次以合作的态度访问中国，随行多名部长、庞大经济代表团和准备好的合作协议都是为了表明「德中关系运作良好，双方都极为希望维持这种状态」。但作者指出，「如果总理希望他的友好姿态能让中国领导层做出让步，那可要失望了」。

评论写道，「几个月来，中国政府在与德国政府打交道时，一直无视批评的要点，这次又是如此」。中国坚定地站在俄罗斯一边，支持普京在乌克兰发动的战争；中国公司正将其获得高额补贴的产能过剩产品推向欧洲市场。与此同时，德国企业抱怨在中国市场上遭遇越来越多障碍。

「肖尔茨在与习近平的会谈中确实提到了所有这些问题。他的盘算是：如果习近平直接听到了问题，那么这位自毛泽东以来最有权势的领导人也会认真对待这些问题。但是习近平却对这位联邦总理的关切置若罔闻。产能过剩？习近平说，中国的电动汽车出口丰富了全球供应。向俄罗斯提供军事相关产品？习近平说，有关各方不应火上浇油。」

「换句话说，习近平并没有把德国政府当回事。为何会如此？因为德国对中国的反制手段有限。而肖尔茨非但没有利用至少在欧盟层面存在的为数不多的手段，反而阻挠了欧盟抵制中国的努力。以电动汽车产能过剩为例：肖尔茨保证，不，他不打算实施限制措施。」

作者Dana Heide认为，肖尔茨与前总理默克尔犯了相同错误，他在谈到中国时也是以个别公司的利益为导向，天真地认为德国汽车工业只需做足努力，就能在欧洲市场上与获得补贴的中国竞争对手相抗衡。

「肖尔茨正在重蹈前任默克尔的覆辙。不是为德国整体经济和德国争取利益，而是过于受大型企业的特定利益左右。

然而，现在正是与中国领导人开诚布公的时候： 中国经济正显现出弱点，北京依赖于与德国和欧洲的合作。

但德国总理行事过于谨慎。他的做法既贬低了德国且低估了德国对中国的重要性。」

德國總理肖尔茨在中國 去了哪 説了啥

德国编辑部网络（RND）发表评论「光伏倾销：欧洲能从中国对手学到什么」（Solar-Dumping: Was Europa vom Gegner China lernen kann）写道：中国价格低廉的太阳能技术充斥欧洲市场，欧洲的光伏产业正面临灭顶之灾，为防止此情况发生，欧盟必须推出长期的产业政策。

作者Frank-Thomas Wenzel指出，中国在气候保护技术方面的新经济战略，融合了随机应变以及侵略性倾销。文章指，中国的光伏产能过剩，以至于国内市场无法消耗如此巨量的产品，其漂洋过海来到欧洲市场的速度，更胜在欧洲销售的速度，以至于产品价格减半。而这样具侵略性倾销的副作用是中国政府所期望的：通过排挤其他国家竞争对手，增加欧洲对中国光伏技术的依赖。

「欧盟计划通过光伏协定进行反制。欧洲各国计划在公共采购和资助项目中，将网络安全或良好的商业记录纳入考虑，以促进欧盟制造的太阳能技术。这虽然很好，但还不足够。欧洲必须从战略上着手。首先，储备太阳能模块，以免因中国的出口禁令措手不及。」

「第二，在更多国家实现采购多样化。考量到环保因素，有必要发展回收系统，而且可以『顺便』提高自给自足。为了走在下一代光伏技术前沿，促进创新极为重要。最重要的一点是：必须多年坚持不懈。虽然中国在一些方面出现问题，但中国在过去20年里持续推广可再生能源技术发展，值得效仿。欧洲可以从中国学到很多东西。」

欧盟光伏产业陷危机

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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