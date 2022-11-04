德语媒体:肖尔茨访华的成就与不足

德语报刊对几天前肖尔茨总理访华行程的关注度依然不减。《商报》认为，和默克尔当年的访华行程相比，此次肖尔茨及其随行代表团在北京的表现很好地体现了德中关系已经发生了剧变。《世界报》的客席评论则批评肖尔茨在对华政策上缺乏与法国的协调。
（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"正是因为听从了批评，肖尔茨总理才证明了批评者是错误的"为题，刊登评论指出，从最终结果来衡量，德国总理的中国之行可以算得上成功。
"错误的时间、错误的讯号、错误的代表团名单----几乎没有任何一位德国总理的中国之行受到过如此的非议。而在最后，我们可以得出结论：他听从了批评，并且从会谈结果来看，这趟行程是成功的。肖尔茨向中国阐明了德方立场，也亲自聆听了北京的观点。但最重要的是，德国总理向外界表明，德中关系已经发生了改变。"
作者随后指出，和2019年前总理默克尔携带庞大的经贸代表团、处处以经贸合作为中心的访华行程不同，此次随肖尔茨去北京的德国商界大佬们非常自觉地维持低调，而且德国总理在公开演讲中也只是在5分钟后才触及经贸议题，而且是持批评的口吻。
"我们也当然可以认为，肖尔茨在中国领导人面前为随行德国企业的利益进行了游说。这确实向那些高度依赖中国的大型德企释放出了一个矛盾的讯号：一方面，德国政府意识到了某些企业高度依赖中国之危险性，另一方面，德国政府依然坚定地站在这些企业一边。但是，在这之外，肖尔茨还在北京关注了和中国有关的地缘政治问题。他当着中国总理的面提及新疆人权议题，也值得称道。"
"肖尔茨将中国在俄乌冲突中的角色视作此行的重点。德国总理主张北京利用其对俄影响力来防止莫斯科使用核武器。这最终能否起作用，至少值得怀疑。习近平公开谴责使用或威胁使用核武器，这也许还称不上肖尔茨所说的突破。尽管如此，肖尔茨释放了一个重要讯号：德国正在对华关系中履行自己职责，并不仅仅维护自身经济利益。至于德国在今后几个月中是否会在具体行动上有所落实，则尚待观察。"
柏林出版的《世界报》以"只有德法高效合作时，欧洲才会强大"为题，刊发了由德国联邦议会前议长拉默特(Norbert Lammert)撰写的客席评论，批评了肖尔茨总理在对华政策议题上缺乏与法国的协调。
"对华、对俄关系必须从根本上进行调整。我们必须摆脱对俄罗斯原材料的依赖，但也不能陷入对其他不安全国家供货的依赖性。我们应该优先与志同道合的民主伙伴签订值得信赖的协议。让中国国企入股汉堡港码头、让中资收购德国的半导体厂商，这种做法单纯出于商业考量，完全不符合肖尔茨总理之前宣布的时代转折精神。"
拉默特对德法两国在对华政策等重大议题上缺乏协调表示担心，他写道："尤其是现在，德国和法国必须站在一起，从而确保符合欧洲利益的行动。作为欧洲一体化进程核心的德法引擎不容有失，更不能熄火。假如肖尔茨总理所宣扬的'时代转折'并不止步于没有实质行动的宣传口号，柏林就必须进行具有可持续性的重新定位。这一切必须要德法共同来完成。"
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