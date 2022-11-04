德语媒体:肖尔茨访华的成就与不足

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"正是因为听从了批评，肖尔茨总理才证明了批评者是错误的"为题，刊登评论指出，从最终结果来衡量，德国总理的中国之行可以算得上成功。

"错误的时间、错误的讯号、错误的代表团名单----几乎没有任何一位德国总理的中国之行受到过如此的非议。而在最后，我们可以得出结论：他听从了批评，并且从会谈结果来看，这趟行程是成功的。肖尔茨向中国阐明了德方立场，也亲自聆听了北京的观点。但最重要的是，德国总理向外界表明，德中关系已经发生了改变。"

作者随后指出，和2019年前总理默克尔携带庞大的经贸代表团、处处以经贸合作为中心的访华行程不同，此次随肖尔茨去北京的德国商界大佬们非常自觉地维持低调，而且德国总理在公开演讲中也只是在5分钟后才触及经贸议题，而且是持批评的口吻。

"我们也当然可以认为，肖尔茨在中国领导人面前为随行德国企业的利益进行了游说。这确实向那些高度依赖中国的大型德企释放出了一个矛盾的讯号：一方面，德国政府意识到了某些企业高度依赖中国之危险性，另一方面，德国政府依然坚定地站在这些企业一边。但是，在这之外，肖尔茨还在北京关注了和中国有关的地缘政治问题。他当着中国总理的面提及新疆人权议题，也值得称道。"

"肖尔茨将中国在俄乌冲突中的角色视作此行的重点。德国总理主张北京利用其对俄影响力来防止莫斯科使用核武器。这最终能否起作用，至少值得怀疑。习近平公开谴责使用或威胁使用核武器，这也许还称不上肖尔茨所说的突破。尽管如此，肖尔茨释放了一个重要讯号：德国正在对华关系中履行自己职责，并不仅仅维护自身经济利益。至于德国在今后几个月中是否会在具体行动上有所落实，则尚待观察。"

肖尔茨和习近平举行会晤

柏林出版的《世界报》以"只有德法高效合作时，欧洲才会强大"为题，刊发了由德国联邦议会前议长拉默特(Norbert Lammert)撰写的客席评论，批评了肖尔茨总理在对华政策议题上缺乏与法国的协调。

"对华、对俄关系必须从根本上进行调整。我们必须摆脱对俄罗斯原材料的依赖，但也不能陷入对其他不安全国家供货的依赖性。我们应该优先与志同道合的民主伙伴签订值得信赖的协议。让中国国企入股汉堡港码头、让中资收购德国的半导体厂商，这种做法单纯出于商业考量，完全不符合肖尔茨总理之前宣布的时代转折精神。"

拉默特对德法两国在对华政策等重大议题上缺乏协调表示担心，他写道："尤其是现在，德国和法国必须站在一起，从而确保符合欧洲利益的行动。作为欧洲一体化进程核心的德法引擎不容有失，更不能熄火。假如肖尔茨总理所宣扬的'时代转折'并不止步于没有实质行动的宣传口号，柏林就必须进行具有可持续性的重新定位。这一切必须要德法共同来完成。"

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