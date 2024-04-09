德语媒体：肖尔茨访华专机上的“空椅子”

（德国之声中文网）德国总理访华之行启程在即，《经济周刊》（WiWo）注意到，虽然随行人员名单中不乏德国各大知名企业的总裁高管，但是作为工业界的代表——德国工业联合会（BDI）的主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）却不在其中。

鲁斯武姆2021年曾在一次公开演讲中公开抨击中国的人权现状，指出德国需要诚实地讨论如何与中国等贸易伙伴打交道。他认为，如果越过了人权的红线，就不能回避对抗，“普世人权不是国家内政”。

记者Daniel Goffart注意到，在2022年11月肖尔茨访华的时候，曾经在西门子高层任职多年的鲁斯武姆也没有跟去。“至于为什么会这样，双方有着不同的说法：政府圈透露出来的情况是，BDI那边显然没有表现出随行的兴趣，也没有表达相关愿望；而协会这边则表示，之所以态度谨慎，是因为担心遭到拒绝。此外工业联合会还强调，该机构在中国有自己的代表机构，也不一定非得要跟着总理专机出访。”

单从双方之间争夺解释权的现象就可以看出，这件事绝不是小事一桩，也不是单纯的外交礼仪问题。《经济周刊》的评论写道：“中国对于德国经济来说是一个关键的市场。鉴于北京不断地努力占据主导地位，人们必须寻找一个新的平衡，在基于规则的自由贸易政策和德中两国及其企业的利益之间做好权衡。”

作者强调，目前德国已经迈进的“去风险”道路以及适当地、自信地代表自由世界价值观的做法其实方向是正确的。只是由于如今和北京打交道越来越难，所以必须要不断地重新进行调整——这正需要总理和工业界最高代表之间保持紧密的沟通交流。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



“即使双方都有理由去指责对方，但不管怎样经济界和政府是依赖于互相合作的——尤其在和强大的独裁政权打交道时。直接玩消失的‘空椅子’策略不是明智之举。一位德国工业联合会的主席，不管出于什么原因，主动退出总理府的交际圈，这表现出对自身职责的一种奇特理解，对于那些缴纳会费的会员企业来说也没有任何助益。”

德国工业对中国的依赖性丝毫未减

虽然鲁斯武姆不会跟随肖尔茨出访中国——不管是他自己不愿意还是总理不想带他去，但是《商报》（Handelsblatt）从柏林方面获知的消息是，这次随行经济代表团名额的抢手程度，已经达到德中经济关系黄金时期的水平。而从近日发布的最新研究报告来看，在四个领域，德国经济仍然严重依赖中国。

德国经济研究所（IW）分析了在那些德国企业已经高度依赖中国的领域的工业产品进口数据。虽然在2023年，这些产品的进口总价值有所下降，但是存在对中国高度依赖的产品类别数量仍然基本保持不变。

在化工产品方面，德国经济仍然严重依赖于从中国进口——存在高度依赖的200个产品类别中，有85个产品组来自化工领域。其次是电子产品，包括笔记本电脑、电脑配件、太阳能电池板、此贴和电池等。此外，机械制造领域所需的一些原材料和矿物质也离不开从中国的进口，其中包括稀土。

《商报》对此分析指出，利用这种依赖关系，“北京不仅可以令中国产品大量涌入世界市场，而且还为未来根据需要实施更有针对性、更为快速的贸易限制创造了条件——尤其是那些德国企业严重依赖于从中国进口的原材料。比如几个月前，中国政府就已经对石墨、锗和镓实施了出口管制。”



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