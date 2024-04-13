德语媒体：肖尔茨必须捍卫德国核心利益

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周六（4月13日）率领经济代表团启程前往中国进行为期三日的访问，并将与中国国家主席习近平举行会谈。《明镜在线》发表客座评论「肖尔茨必须捍卫德国核心利益」，正如北京自信地捍卫其利益般，以证明现实政治不是卑躬屈膝。

「中国领导人经常警告美国和欧洲不要损害中国的『核心利益』。肖尔茨在本周六开启的访华之旅中应该扭转局面。

向习近平传达的最重要信息应该是：中国政府通过不公平竞争和支持俄罗斯，损害德国和欧洲在经济和安全政策方面的核心利益，这对两国关系造成了影响。」

「在日益为习近平量身定制的执政体系中，进行面对面的对话是传递核心信息和讨论有争议议题的唯一可靠途径。」

客座评论作者、柏林全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner）指出，尽管德国政府去年夏天制定了「去风险」的对华战略，但中方仍努力营造两国关系「一切照旧」的印象。一些德国商界领袖也积极推波助澜。例如，梅赛德斯奔驰集团首席执行官康林松作为经济代表团一员，已宣布将在公司的「第二故乡」中国进行更多投资。

文章写道，巴伐利亚州长索德尔(Markus Söder )两周前的访问也令北京感到高兴，因为索德尔以所谓「现实而非道德政策」讨好了北京，破坏了德国联邦政府以及联盟党的中国战略。

「肖尔茨在访问期间应该表达的是，真正的现实政治与康松林和索德尔那种卑躬屈膝的态度完全相反。正如北京毫不犹豫地捍卫自己的利益一样，肖尔茨应该自信地做到这一点。」

作者认为，「肖尔茨可以发出信号，表明德国正在努力促进与中国政府在任何可能的领域开展建设性合作，无论是在许多穷国的债务危机方面，还是在努力防止伊朗和以色列之间的关系升级方面。

无论如何必须坚持的是： 总理的立场不仅要在政府内部协调，还要与欧洲最重要的合作伙伴协调一致。习近平将于5月初访问巴黎。肖尔茨和马克龙应确保向习近平发出类似的讯息。否则，他们将使自己（和欧洲）在北京面前不必要地相形见绌。」

德国总理访中：俄乌战争下的外交挑战

德国编辑部网络（RND）发表评论文章「总理的中国行：肖尔茨访北京受到高度关注」指出，尽管存在各种问题，肖尔茨选择对话而非敌对是正确做法。

文章以中国军事战略家孙子的《孙子兵法》军争篇的一句话作为开头：「以治待乱，以静待哗」。作者推测，博览群书的肖尔茨对此书肯定不陌生，甚至将在中国行中将这些建议铭记于心。「保持秩序与冷静是总理喜欢的格言，尤其是考虑到世界各地日益严重的混乱和危险时。」

作者Andreas Niesmann指出，对德国而言，中国是世界上最重要同时也是最难打交道的国家之一。「在经济上，没有中国几乎什么都行不通。许多德企依赖于这个巨大市场。过去，中国的商业前景是如此诱人，以至于德国企业管理层对北京政府做出了许多让步，以便以某种方式获得准入的机会。」

评论写道，中国对德国消费者来说扮演着越来越重要的角色，如今在越来越多经济领域成为德国工业的重要竞争对手。与此同时，在德国看来，中国在政治上也扮演着越来越棘手的角色。除了中国国内被谴责的侵犯人权行为外，中国对外部世界的侵略性与日俱增，努力扩大再欧亚非的影响力，更公然威胁对台湾发动战争，并且似乎坚定不移地支持俄罗斯。

作者提问道：德国、欧洲和西方应该如何应对这个令人不安同时又非常重要的国家？

「不能天真，这是肯定的。柏林受到西方伙伴的特别关注不是没有道理的。在俄罗斯问题上，德国的『贸易促进转变』方针遭遇惨败，德国对中国的依赖程度高出许多倍。在与中国打交道时，合理的不信任和对局势升级的足够防备是绝对必要的。」

「与此同时，像美国大部分政策那样敌视中国政权毫无意义。没有中国，西方几乎无法解决世界上任何重大问题，无论是气候变化、物种灭绝、饥饿还是战争。」

「因此，尽管存在各种分歧，与习近平政府保持对话是正确的。德国的影响力可能有限，但如果不是德国总理，又有哪位西方国家元首的声音会被北京倾听呢？」

作者总结道，肖尔茨不必像施罗德那样巴结中国，也不必像默克尔向中国示好。「只要相互交谈，寻找共同点便足矣。孙子曰：『知己知彼，百战不殆』。理想的情况下还能避免一战。」

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