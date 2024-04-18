德语媒体：肖尔茨在北京碰了软钉子

（德国之声中文网）《南德意志报》发表题为“妥妥被拒绝”（Sauber abgeblitzt）的文章，评论德国总理肖尔茨对中国的访问乏善可陈。作者认为，同德国以及欧洲保持良好关系，在中国的对外政策路线中并不占据重要位置。

“习近平对肖尔茨的接待不可谓不友好，但同时也表明，他所设想的（双边）关系是怎样的。他所说的‘相互尊重’和‘求同存异’的原则指的是什么，并不难解读。习近平不接受过于明确的批评，不管是涉及中国粗暴的贸易手段，还是对俄罗斯侵略战争的不加掩饰的支持。”

作者指出，在这两个话题上，肖尔茨都相当明确地指出了德国的利益所在：

“肖尔茨明确表示，中国支持普京的做法侵犯了欧洲的根本利益。这也是中国政治的一大悖论：北京一方面全盘照搬俄罗斯的荒谬宣传，称莫斯科对基辅和敖德萨发射导弹是为了抵御北约的侵犯，另一方面，习近平和他手下的官僚现在又强调，他们有多么希望与德国和欧洲维持良好关系。习近平成功地既让他的客人得到了恭维，同时又拒绝了他。

德國總理肖尔茨在中國 去了哪 説了啥

尽管习近平再次强调了他反对核武威胁的警告，但从他的话语中，丝毫无法看出他有意向俄罗斯施压。在贸易争议的问题上，中国方面也没有做出让步。中方完全驳斥了针对其产能过剩和低价倾销的指责，反而大谈起市场经济机制的道理。理论上讲，肖尔茨来到中国并非手中没有施压的手段。中国需要外国投资，还依赖于欧洲的销售市场。在国际上，中国也希望以和平大国的形象示人。

不过在实际中，肖尔茨却经历了什么是专制当权者习近平的优先重点。对习来说，与普京的同盟比维护与欧洲之间的良好气氛更重要。在有关贸易不平衡的纷争中，他也继续其充耳不闻的政策。他对抱怨中国倾销电动汽车的欧洲人说，你们还没理解什么是市场经济。

德国的中国战略提醒，在与中国打交道的时候要现实。至少肖尔茨这次访华表明，这有多么必要。习主席表明了中国的优先重点：与普京的同盟和本国的贸易优势。”

德国总理访中：俄乌战争下的外交挑战

习近平的和平观

《法兰克福汇报》的评论继续聚焦了德国和中国在乌克兰战争问题上的立场分歧，指出中国领导人习近平认为，普京的侵乌战争牵制了西方国家的资源，使之无法被运用到西方与中国的利益发生冲突的地方。评论写道：

“目前为止，中国属于俄乌战争的受益者。因此不让人感到意外的是，习近平虽然在（德国）联邦总理肖尔茨面前主张和平解决方案，甚至对计划在瑞士举行的和平会议表达了积极看法，但却仍然不愿意点明这场战争的根源，更不要说阻止普京了。一个表面上独立的俄罗斯殖民地‘乌克兰’，可能是会让中国乐意见到的一个‘和平方案’。鉴于俄罗斯已经成为了中国的一个原材料殖民地，该方案说到底不过是（中国）自身势力范围的扩展。

因此，让习近平脱离这条道路是很困难的。虽然中国眼下的经济危机是他自己一手造成的，他做出认同自由贸易的表态也并非难事，但是习近平所说的反对贸易保护主义并不一定是其他人所理解的那样。尽管如此，至少是尝试向这位当权者表明，同西方合作——而不是支持一切有损于西方的事，符合他和他的国家的利益。”

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