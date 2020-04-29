德语媒体：肇事者摇身一变成了获利者

（德国之声中文网）中国即将在五月举行具有重要象征意义的两会。德国"每日新闻"（Tagesschau）周三在题为"中国重返政治日常"(Chinas Rückkehr zum politischen Alltag)的文章中写道："中国每年召开一次全国人民代表大会。会议的日期几十年前就已经固定：这个全球人口最多国家的橡皮图章议会每年都在三月举行。今年因为新冠危机不得不推迟。"
文章指出，中国领导层如今公布了新的开会日期定于5月22日，"近3000名全国人大代表并不会真正做出决定，因为中国的一切权力都掌握在习近平所领导的共产党手中。但一年一度的会议具有重要象征意义。会议中会公布政策概念和经济目标。"
而此次的会议还有一个重要政治讯息：
"此次人大会议会发出的核心政治讯息应该是：快看这儿，共产党领导层已经控制住新冠危机，而且与全球其他国家相反，中国的状况甚至相当好。至于自我批评-例如有关当局在病毒危机初始时隐瞒信息-是不会出现在人大会议中的。"
《威斯特法伦报》（Westfalen Blatt）周三发表有关新冠疫情的评论，题为"急需与中国打交道的其他方式"（Anderer Umgang mit China nötig）。评论写道："从本质而言，美国总统特朗普的说法完全正确：作为全球新冠危机的肇事者-对此几乎毫无疑问-中国对灾难性的经济后果负有责任。中国应该为此买单。"
但作者指出，北京几乎不可能向美国或欧洲支付哪怕一分钱，顶多是从雄厚的国家基金中掏钱，以低廉的价格买下被新冠疫情重创的企业。"肇事者极有可能摇身一变成为获利者。所以我们需要法规来防止这种情况发生。此外，我们还需要不同以往的中国政策。"
"中国是世界强国而且希望变得更强大，在非洲及欧洲皆不断建立对华金融及政治依赖性。鉴于中国庞大的销售市场，德国和欧盟迄今一直非常谨慎行动。如今至少应该逐步做出改变。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。