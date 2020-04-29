德语媒体：肇事者摇身一变成了获利者

（德国之声中文网）中国即将在五月举行具有重要象征意义的两会。德国"每日新闻"（Tagesschau）周三在题为"中国重返政治日常"(Chinas Rückkehr zum politischen Alltag)的文章中写道："中国每年召开一次全国人民代表大会。会议的日期几十年前就已经固定：这个全球人口最多国家的橡皮图章议会每年都在三月举行。今年因为新冠危机不得不推迟。"

文章指出，中国领导层如今公布了新的开会日期定于5月22日，"近3000名全国人大代表并不会真正做出决定，因为中国的一切权力都掌握在习近平所领导的共产党手中。但一年一度的会议具有重要象征意义。会议中会公布政策概念和经济目标。"

而此次的会议还有一个重要政治讯息：

"此次人大会议会发出的核心政治讯息应该是：快看这儿，共产党领导层已经控制住新冠危机，而且与全球其他国家相反，中国的状况甚至相当好。至于自我批评-例如有关当局在病毒危机初始时隐瞒信息-是不会出现在人大会议中的。"

《威斯特法伦报》（Westfalen Blatt）周三发表有关新冠疫情的评论，题为"急需与中国打交道的其他方式"（Anderer Umgang mit China nötig）。评论写道："从本质而言，美国总统特朗普的说法完全正确：作为全球新冠危机的肇事者-对此几乎毫无疑问-中国对灾难性的经济后果负有责任。中国应该为此买单。"

但作者指出，北京几乎不可能向美国或欧洲支付哪怕一分钱，顶多是从雄厚的国家基金中掏钱，以低廉的价格买下被新冠疫情重创的企业。"肇事者极有可能摇身一变成为获利者。所以我们需要法规来防止这种情况发生。此外，我们还需要不同以往的中国政策。"

"中国是世界强国而且希望变得更强大，在非洲及欧洲皆不断建立对华金融及政治依赖性。鉴于中国庞大的销售市场，德国和欧盟迄今一直非常谨慎行动。如今至少应该逐步做出改变。"

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