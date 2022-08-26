德语媒体：联邦经济部改变对华政策

德国《商报》注意到联邦经济部正在酝酿新的对华政策，新政将收紧德企海外投资有关担保以及规模的规定；《明镜在线》则认为用人工降雨应对大面积旱灾，手段不可行。
（德国之声中文网）《商报》题为"改变对华政策的方针"的署名文章写道，德国联邦经济部正在筹划改变中国政策的路线，新路线将收紧德企在海外投资的担保，该部一名高级官员对商报说，"资金集中于中国的风险还在加大，因此我们必须要采取对策"。
"迄今为止，如果德企在海外投资受损，其中一部分可从国家得到补偿。现在，联邦经济部将对这条规定进行限制，而新政策不仅涉及未来投资，也包括已经做出的投资，因为国家担保程序每过几年就要延长。目前，德国政府做出的担保额度高达291亿欧元，其中113亿欧元是为在中国的投资。"
文章称，德国联邦经济部的计划远远超过修改担保规定，他们希望像美国政府那样，对德资在海外活动有权进行控制。
"数月以来，德国政府不仅频频发出警告，同时对高度依赖中国的企业也付诸行动，不久前，经济部因中国的人权劣迹没有给大众汽车在华的一项投资延长担保。大众汽车在新疆同合资伙伴上汽集团建有一座工厂，而新疆的人权纪录尤其受到人们的指责。"
现在，联邦经济部考虑对投资担保的上限进行限制。而更进一步的计划是控制海外投资规模。目前，经济部只能拒绝中国企业在德国参与投资，德企在中国的活动，政府只能通过担保间接施加影响。"在美国，企业在华投资关键领域或建立合资新厂需要申报，总统有权在特殊情况下禁止此类投资，对此，美国政界有着超党派的一致。"
"德国政府在中国问题上深感有必要采取措施，还因为德国企业界一方面信誓旦旦表示'没有步入对一国的依赖关系'，但行动上做得却恰恰相反，同中国的经济联系也越发紧密，而不是渐渐松弛。
比如巴斯夫，刚刚批准在中国新建第二家工厂，耗资100亿欧元。奥迪和宝马也都在华大手笔投资。仅今年上半年，德国企业在中国投资高达100亿欧元。德国经济研究所（IW）国际投资专家马特斯（Jürgen Matthes）说，这一在中国的投资额度又是一次孤独的纪录。"
《明镜在线》关注了中国因持续高温干旱，部分地区采取了人工降雨措施，题为"降雨神话"的文章写道：
"持续干旱威胁农作物的收成。中国农业部长立即行动起来：各部门应当设法提高降雨量，比如向天空发射化学药剂，喷射云彩，造成人工降雨局面。但是，射云降雨能行吗？
这一使云变雨的念头出现在上世纪四十年代。美国通用电气公司的科学家们为此奠定了基础。原理是，微粒碘化银被火箭或飞机射入云中，在那里，这些颗粒凝结成核，水分子逐渐附着在上面，最终以雨滴形式落下。2008年中国爆出新闻，为确保奥运开幕式天气晴朗，之前使用人工方式驱散了云。
不过，人工降雨的成功率值得怀疑。大约四年前，世界气象组织（WMO）发布的一个报告称，只有在特定的条件下，已经存在的云才有很小的可能，以人工方式变成降雨，略微提高该地区的降水量。"
文章最后写道，"至于目前中国的大片旱灾，人工降雨即便可行，也只能取得很小成效而已。"
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