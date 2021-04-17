德语媒体：联手应对气候危机 中美真正动机何在？

（德国之声中文网）：“气候保护上要相互合作才行，孤军奋战无法阻止危机，单靠少数几个明智清醒的国家也不行。应对全球变暖，需要我们所有人—尤其是那些给气候造成主要负担的国家。这就是中美谈判代表发表简短共识声明的重要性。” 《南德意志报》昨日（4月18日）发表的一篇评论开头这样形容中美发表携手应对气候危机的联合声明。声明指出，中美致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。

作者Michael Bauchmüller一阵见血地指出，两国的真正动机并不在于拯救地球：“北京和华盛顿关注的是权力和市场。气候变化和气候政策正在成为决定未来经济走向的主要因素。随着全球变暖的加剧，世界经济转型也加快步伐。对抗气候变暖的规则将是最终决定胜负的关键。中美两国都想拥有话语权。”

题目为“权力问题”（Machtfragen）的评论写道：“这种动机没有错--如果它真的推动了经济结构的调整。煤炭大国中国和石油和天然气大国美国，还是有许多工作要完成。严峻和紧迫性等能够付诸于行动为证才行。”

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 无车出行 别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 少坐飞机 当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 少吃肉 少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 减少浪费 根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 种花种草 还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

怎样在2021年过上“绿色生活”？ 不赶快时尚 少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。



中国的疫苗机遇

《法兰克福汇报》发表的一篇评论则关注到了中国的疫苗外交，文章认为，中国将供应疫苗装扮成一种慷慨的慈善行为，但实际情况并非如此：“在全球各地展开疫苗接种初期，中国迎来了黄金机遇。西方政府每天都要面对为何疫苗接种速度提高不起来的质疑，而中国的疫情却得到了控制，有条件出口本土疫苗。”

人们现在虽然知道中国疫苗的有效率不如BioNTech/辉瑞和莫得纳Moderna，。中国疾控机构负责人难得坦诚地公开承认了这点，不过中国的疫苗也能够挽救生命：“对于无法获得mRNA疫苗的国家来说，科兴总比没有疫苗好。很多国家的情况都是如此。”

题目为“代价有限”（Die Bilanz ist bescheiden）的文章指出，不过疫苗临床试验结果的不透明等因素，让外界对中国疫苗缺乏信任：“根据一项调查，比起中国疫苗，大多数乌兹别克人、哈萨克人和吉尔吉斯人都更喜欢俄罗斯的 "卫星五号"，在东南亚，中国遇到了印度这个对手。对东南亚国家的一项调查显示，中国的援助并不能自动转化为人气。中国虽然被认为是迄今为止应对新冠危机最重要的支持者，但在不信任度排名中却位居前列。”

不过文章也指出，西方国家对北京疫苗外交的批评方面，只要没有提供替代方案，对第三国家来说就是空洞而毫无意义：“因为阿斯利康显然无法履行交货承诺，印尼刚刚从北京重新下单，智利在疫苗方面进展迅速，因为早就预定了科兴疫苗。”

中国疫苗还让一个国家受益——巴西：“面对让人绝望的疫情，巴西为了拿到疫苗，甚至愿意重新考虑让华为参与5G网络的建设。”

作者Friederike Böge指出，中国并不忌讳将疫苗承诺与政治交换挂钩，比如要求对方公开表示感谢。但是，疫苗外交如果不能达到预期，或许反而会适得其反，给自身带来损失:“ 目前，中国按照期限交付供应并不容易，因为北京现在正在考虑要优先扩大国内接种。醉心于对控制疫情的成功，北京迟迟没有意识到，普及疫苗的美国马上就会开放国门，而中国在普及疫苗上正在落后于人。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



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