德语媒体：联合国里的中国人

（德国之声中文网）特朗普和习近平在大阪G20峰会上举行会晤后，宣布将重启美中贸易谈判，暂时不再出台加征关税的新举措，贸易战进入"休兵"状态。《新苏黎世报》发表题为"质疑的目光投向贸易对话"的文章，认为美国方面的举动让中国认识到，应摆脱对西方供应商的依赖。

"北京对特朗普和习近平周六在大阪高峰会的反应褒贬参半。外交部长王毅说，合作和对话好过紧张和对峙。不过中国方面对特朗普和他的团队疑虑颇深，认为他们并不可靠。在布宜诺斯艾利斯G20峰会上就贸易争端达成过休兵协议，之后却被华盛顿推翻。"

在北京看来，今年5月贸易谈判中断的原因是，美方的要求直指中国经济结构，无关贸易对话，因而很过分。文本中反复出现'中国必须……'的字眼。新华社的评论对本轮对话在'尊重'和'平等'基础上进行表示欢迎。华盛顿的举动以及对华为和其他中国跨国企业的制裁给北京敲响了警钟。新华社由此得出结论，今后中国要走上自主研发的道路。"

联合国粮农组织新人总干事屈冬玉

在联合国的人事布局

一周前，中国农业部副部长屈冬玉当选联合国粮农组织总干事。在投票中，中国候选人获得了明显的优势，赢得了194票中的108票。《南德意志报》的报道指出，这一结果在外交界被看作是欧盟和美国的一大失败。文章就这一事件展开话题，分析了中国的国际上，包括在各类国际组织中扩大影响力的努力。

"在很长时间里，大多数国际组织里中国人的比例是很低的。一段时间来，中国领导层都试图改变这种状况。但直到习近平治下，相关努力的力度和速度才明显加大了。与他的前任相比，习推行的是一种扩张性的对外政策。结果是中国的影响力近年来得以在世界范围扩大，尤其是通过一带一路投资项目。……

"过去数年，习近平将外交政策的预算提高了一倍。联合国最好地反映了中国的雄心：中国多年来有系统地在联合国加大投入，提高预算，增派人员。目前在安理会常任理事国中，中国是派员参加维和使命人数最多的国家。中国是美国之后的第二大维和使命出资国和联合国第二大预算出资国。由此，中国扩大了在l联合国行政和财政委员会的影响，而后者是人权委员会预算的监督方。

此外中国对那些被欧洲人看作不太重要的联合国机构关注有加。例如联合国经济和社会事务部（UNDESA），已牢牢地被中国人掌控，并一直在致力于提升自己的地位。在纽约总部有一种说法，中国人这样做是为了最终能够在联合国的核心机构参与决策和规划。"