德语媒体:联合国新疆报告将逼各国明确站队

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"可信的对华指控"为题，刊发评论指出，这份新疆人权报告发布后，联合国各成员国必须要做出决定采取怎样的措施。

"人们当然可以指责说，在自己不会受到什么损失的情况下展现一定的勇气，这并不算什么难事。比如，在卸任前12分钟发布这份报告。但是，联合国人权高专巴切莱特(Michelle Bachelet)就新疆少数民族遭打压而发布报告，依然是一件正确且重要的事。"

"报告已经发布了，而且封面上印着联合国的徽章。报告的措辞已经达到了当前可达的最明确程度：中国正在一个省级行政区有针对性地打压一个民族。"

"是否将这种打压称作'种族灭绝'，这个问题并非不重要。有些西方国家的议会已经在这么做。不过更重要的是，中国无法再信誓旦旦地保证说：新疆一切都非常棒。根据报告的内容，多年来不同消息源报告的新疆状况，则是可信的。可以说，联合国现在交出了作业。"

"至于各方如何根据这份报告采取行动，则是各成员国自己的事情。德国已经要求释放所有被拘禁的人。这是最低限度要求。至于德国等国在面对经贸伙伴中国时到底能拿出多大的勇气，则有待观察。"

巴切莱特曾在5月底与习近平通话

慕尼黑出版的《南德意志报》以"一份宛如当头一棒的报告"为题，刊发评论指出，巴切莱特卸任前发布这份报告，相当于把中国当局逼到了无法逃脱的墙角。

"巴切莱特既不是检察官，更不是法官。但是她却把启动法律程序所需的事实摆到了台面上。即便撇开司法问题不谈，这份报告也是一个政治讯号。在围绕新疆问题争论多年后，它仿佛就是一次救赎。诚然，巴切莱特在卸任前最后一刻发布报告，意味着她并不需要为这份报告承担什么后果。她的继任者以及联合国人权理事会则将很难从这份遗产中激发新的动能。但这一切都是次要的。关键的是：这份报告盖有联合国人权高专的印章，其作者经受住了巨大的压力。"

"现在，呈现在大家面前的是任何人都没法无视的联合国报告。不论是在新疆的外国投资者，还是前去中国访问的总理，都无法逃脱这份报告。巴切莱特还向联合国所有成员国传递了一个重要信息：侵犯人权的行径将会遭到点名，没有任何国家会因为巨大的经济规模而受到特殊待遇。人权是普世权利，人权不能被随意曲解，也不能被相对化，哪怕是全球最强大国家也不能这么做。"

"这份报告将中国逼到了一个难以逃脱的墙角。在拥抱俄罗斯、让台海局势升级后，中国与西方的意识形态鸿沟正在扩大。法治究竟有多重要？法律是否能够被肆意地运用？这些问题，正在成为地球上不同地区的不容忽视之区别。许多国家将不得不决定站队到哪个阵营。"

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