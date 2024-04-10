德语媒体：耶伦艰难的中国之行

（德国之声中文网）《新苏黎世报》报道称，耶伦此次中国之行，日程安排相当紧凑，她先后访问了广州和北京，并同中国总理李强以及央行行长潘功胜等一众中国官员举行的会谈。

“这位美国政治家为期四天的访华行程中，有一个话题贯穿始终：中国向全球倾销其高补贴廉价环保技术产品的贸易实践。耶伦为此列举的实例包括电动车，太阳能电池组件以及锂电池。周一，耶伦在北京举行的新闻发布会上表示：‘中国政府对某些行业的大规模支持，导致了过度投资，而这一现状对美国及其他国家的员工和企业带来了极大的风险。’

中国政府的确正在以前所未有的规模对环保企业提供资助。这样做的原因之一，是陷入危机的房地产行业已经无法为经济发展提供动力。因此政府希望将资源注入其他工业领域，以推动经济的发展。除此之外，中国党和国家领导人习近平寄希望于发展所谓‘新质生产力’，试图借此打造出欧美一样的先进工业，并确保持久的经济增长。“

然而，受经济不景气的影响，中国内需相当疲软，但企业仍在继续扩大生产规模，产品也正从中国运往世界各地。目前，许多企业已经出现了巨大的产能过剩。”

受中国产能过剩问题冲击的，并不只是美国，欧盟也在对中国电动车开展反补贴调查。但中国总理李强同耶伦会晤时则批评说，美国正在将贸易问题政治化，并指出美国也在对本土的环保企业提供补贴。

“不过，尽管耶伦访华期间双方的意见分歧非常明显，但经历了过去两年极端紧张的中美关系之后，双方仍在努力寻求一条互利互惠的共存之道。北京方面特意为耶伦安排紫禁城私人参观项目就足以显示，北京非常希望改善同美国的关系。”

《法兰克福汇报》发表评论称，西方工业国家同本国民众之间有一项隐性协定，即向环保型经济的转型，最终将催生一系列新的工作岗位。但大量中国环保产品的涌入，却在打破这一承诺。

“中国地方政府为扩大电动车、电池和太阳能电池板的生产能力提供了巨额补贴，中国在这一领域的生产能力已经远超国内需求。根据最新的估算，中国电动车的生产能力已经是国内需求的两倍，而电池及太阳能电池板的生产能力更是全球需求量的四倍。这种局面造成的后果是，这些产品将大量涌入国际市场。

如果仅从环保的角度来看，中国通过补贴压低环保产品的价格本来是件值得称道的事情。但美国的政治家们当然不愿接受这样的场景。在他们看来，美国的本土企业会因此受到威胁。为此他们竭尽全力要阻止来自中国的第二次冲击。尤其是民主党仍清晰地记得，被归咎于‘中国冲击波’的企业倒闭潮，曾最终令特朗普入主白宫。耶伦此次中国之行，就是为了阻止这一幕的重演。”

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