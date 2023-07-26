 德语媒体："老朋友"见面有用吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2023

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时政风云

德语媒体："老朋友"见面有用吗？

《时代周报》评论说，基辛格在中国受到高度礼遇，然而，真正对中美关系产生影响的是年底拜登与习近平在旧金山的会晤。《新苏黎世报》认为，中国对乌克兰的立场听上去是和平主义，实则不然。

China |Treffen Henry Kissinger und Xi Jinping in Peking

（德国之声中文网）《时代周报》专栏文章写道，基辛格在北京受到高规格的宴请和接待："如果中国愿意，那么到今天还能展现出帝王般的荣华。…如果一位宾客到了百岁之年，仍踏上遥远旅途，因他想要促进两国和平，那人们对他报以特别的尊敬。"

然而，"现实中，美国如今看待中国与50年前已全然不同。那时候，中国还是一个贫穷、与世隔绝的发展中国家，才刚刚从文革中拨乱反正。如今，它已是世界第二大经济体，并明确要赶超仍然领先的美国。华盛顿一致认为，没有其它国家构成更大的威胁，中国势力的继续扩张必须予以坚决应对。"

文章写道："拜登将对华关系定义为'战略竞争者'，即未来谁将定调世界秩序。特朗普任下推动' 贸易战'，现任总统则推动'科技战'。拜登政府尽一切努力阻止中国的高科技地位得到加强，无论是生产设备、高端芯片的输送，还是美国投资者在人工智能领域的参与。凡是可能威胁美国安全的，都被禁止。"

文章写道："基辛格担忧和平以及他的生平力作，这可以理解。但一位百岁长者在北京的礼遇攻势下所作的言辞能发挥什么作用呢？华盛顿又有谁会听他呢？比基辛格此行更重要的是年底的反向访问。11月，习近平将前往旧金山出席亚太峰会，预计也将与拜登会面。届时坐在一起的两个人才是我们这个时代未来和平的决策者。到时候才会看到，他们是否有智慧阻止两国之间发生冲突。"

Ukraine | Chinesisches Konsulat in Odessa | Archivbild

中国驻乌克兰敖德萨领馆

北京的宣传良机

《新苏黎世报》评论说，寄望中国在乌克兰调停，是幼稚的。评论写道："北京的宣传机器利用潜在和平缔造者的形象，来破坏美国的形象。美国向乌克兰输送武器是'火上浇油'，中国当权者承诺不为战争方提供武器弹药，而是通过对话尽快促成和平，结束战争的痛苦。"

"这样的言辞乍一听上去很和平主义，然而却远离现实。乌克兰人在残酷的进攻之下捍卫本国领土、城市、住宅、学校、医院。在他们耳中，这听上去一定近乎嘲讽。北京政府从未谴责过俄罗斯的侵略，习近平没有敢于劝说普京撤军。正相反，中国通过贸易和高科技支持俄罗斯间接资助着普京的战争。"

"中国粗略宣布的和平计划也不是面向乌克兰人的，而是面向欧洲以及全球发展中国家…后者许多国家赞同中国的观点，即这是一场美国与俄罗斯的代理人战争，是在乌克兰的领土上进行的…这样的描述方式是要促使美欧分裂以及鼓动一个反对西方的阵营。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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