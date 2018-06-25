德语媒体：老兵抗议的难题

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道："在中国东南部城市镇江聚集的只有数百名示威者。但这足以让千里之外的北京政府紧张。因为这些对着麦克风高喊、向地方安全力量扔东西的男女，并非普通示威者，而是老兵，体制的支柱。"

文章写道："他们摇着红色的党旗，喊着士兵誓词。这让政府面临困境：不能简单地强硬对待政权的朋友，即便他们的抗议如此愤怒。但如果任其发展，抗议规模会增加。"

"令政府不安的恐怕还有这些示威者的动员力度。这些老兵来自不同的地区：四川、湖南、山东。他们来声援一位据说被雇佣打手打伤的老兵，这位老兵要求地方政府提供经济扶持。"

文章写道："这些画面在被掌控下的中国媒体上是看不到的，是中国防火墙外流传的视频，其真实性不易证实。视频中也有一些黑暗中用棍棒打斗的画面，至少一人头部流血。法新社报道说，数天后，警方于周一（6月25日）解散了集会。"

文章写道："国家媒体连续数日对抗议事件一片沉寂，周四，《环球时报》首次报道了老兵问题，--但对镇江示威只字未提。'专家敦促改善对老兵的待遇，'标题写道。这或许可被视为，即使在集会解散后，政府认为激化的危险仍未消除。'退伍老兵因地方政府效率低下而受苦，'报道写道。"

马蒂斯在中国

"寸土不让"与马蒂斯访华

《南德意志报》就美国国防部长马蒂斯访问北京得到的回应写道："这是非同寻常地直接驳回了美国的对话尝试，主题是中国在南中国海填海造地的争议以及该地区军事化日盛。"

文章写道，马蒂斯的访华明确显示，"在一系列战线上存在发生冲突的可能：南中国海议题以及台湾问题，北京近来加强对台湾岛的外交孤立努力。"

文章写道，中美两国"进入对立的新纪元"。"五角大楼如今将中国称为'修正主义力量'以及对美国国家安全的挑战。国会共和党和民主党人中的中国形象也发生变化，该国的崛起日益被理解为对美国霸权的威胁。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]