德语媒体：老兵抗议的难题

德媒关注：网上视频显示出一些中国镇江老兵抗议的情况；马蒂斯访华得到“寸土不让”的回应。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道："在中国东南部城市镇江聚集的只有数百名示威者。但这足以让千里之外的北京政府紧张。因为这些对着麦克风高喊、向地方安全力量扔东西的男女，并非普通示威者，而是老兵，体制的支柱。"
文章写道："他们摇着红色的党旗，喊着士兵誓词。这让政府面临困境：不能简单地强硬对待政权的朋友，即便他们的抗议如此愤怒。但如果任其发展，抗议规模会增加。"
"令政府不安的恐怕还有这些示威者的动员力度。这些老兵来自不同的地区：四川、湖南、山东。他们来声援一位据说被雇佣打手打伤的老兵，这位老兵要求地方政府提供经济扶持。"
文章写道："这些画面在被掌控下的中国媒体上是看不到的，是中国防火墙外流传的视频，其真实性不易证实。视频中也有一些黑暗中用棍棒打斗的画面，至少一人头部流血。法新社报道说，数天后，警方于周一（6月25日）解散了集会。"
文章写道："国家媒体连续数日对抗议事件一片沉寂，周四，《环球时报》首次报道了老兵问题，--但对镇江示威只字未提。'专家敦促改善对老兵的待遇，'标题写道。这或许可被视为，即使在集会解散后，政府认为激化的危险仍未消除。'退伍老兵因地方政府效率低下而受苦，'报道写道。"
"寸土不让"与马蒂斯访华
《南德意志报》就美国国防部长马蒂斯访问北京得到的回应写道："这是非同寻常地直接驳回了美国的对话尝试，主题是中国在南中国海填海造地的争议以及该地区军事化日盛。"
文章写道，马蒂斯的访华明确显示，"在一系列战线上存在发生冲突的可能：南中国海议题以及台湾问题，北京近来加强对台湾岛的外交孤立努力。"
文章写道，中美两国"进入对立的新纪元"。"五角大楼如今将中国称为'修正主义力量'以及对美国国家安全的挑战。国会共和党和民主党人中的中国形象也发生变化，该国的崛起日益被理解为对美国霸权的威胁。"
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
据媒体报道，中国江苏镇江老兵维权遭殴打而引起的退役军人抗议行动在对峙数日之后被警方强制结束。虽然当局于今年4月成立了退役军人事务部，但是退伍军人待遇和再就业问题仍然亟待解决。 (25.06.2018)