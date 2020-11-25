德语媒体：“群众的眼睛是雪亮的”

（德国之声中文网）“‘群众的眼睛是雪亮的’，这曾是毛泽东时代中国的一个口号，文革时期用来激励公民告发邻居。如今，中国东北的百万城市哈尔滨正在推出这句名言的高科技版本。“

”明镜在线”题为“中国如何向世界输出监控技术“的文章首先介绍了哈尔滨等城市名为“雪亮工程”的监控系统的建设。文章写道：“世界上没有哪个国家象中国那样去推动监控技术在全球的扩散。据卡内基和平基金会的研究，中国公司2019年9月将监控技术出口到至少63个国家。引人注目的是，其中许多国家通常都被称为专制国家。研究还显示，大数据公司Palantir等美国公司只活跃在32个国家。”

文章说，美、英、德、日、以色列的公司有的也向成问题的政权提供监控技术，而不去过问它们究竟用这些技术干什么。“但中国企业在出口监控技术方面比竞争者明显走得更远。它们不仅向成问题的政权提供智能警察或者国家木马，还提供低息贷款，让一些独裁者可以负担起这些高科技安全设施。此外，中国人还为建立大规模监视系统提供技术支持。”

文章指出，《华尔街日报》2019年8月揭露，华为在乌干达首都坎帕拉修建了11个监控中心，将大约5000个可以进行脸部识别的监控摄像头拍摄的照片进行汇总。“报道还称，华为的技术人员还帮助乌干达情报部门，将异议人士、流行歌星波比·怀恩（Bobi Wine）的WhatsApp信息解锁。根据警方内部文件，国家通过这样的途径了解到一个街头抗议的组织情况，并且在那里逮捕了怀恩以及几十名支持者。”

在列举了华为等中国企业对外进行成问题的技术转让后，文章引用墨卡托中国研究所的韦登菲尔德（Jan Weidenfeld）写道，“中共支持专制国家也是为了对内巩固权力”。“全球各地的专制制度愈具合法性，中共就越不用担心中国人民对自己的政治制度提出质疑。”

“时代在线”关注了中国首次开启月球采样返回之旅。文章写道：“当前的使命明显表明了中国早在给第一颗人造卫星取名”东方红“时就已经显露出的野心。东方是红的，东如黎明、似日出、似未来。1970年，在美国宇航员和苏联探测器早就到达月球后，中国发射了第一颗人造卫星。50年后，中国拿出了一个又一个技术上的杰作。没有哪个航天局像中国国家航天局那样有如此长期一致的登月计划。还要多久就能赶上，什么时候将会超越呢？”

文章最后写道：“所付出的努力不仅巨大，而且甚至超出了必要......中国在月球轨道上复杂的耦合技术与美国人的阿波罗任务更为相似。 因此，嫦娥五号的旅程肯定是为了更多。为了什么呢？启动时清晰可见的白色运载火箭顶端登月研究计划的徽标已经回答了这个问题。 它显示了一个蓝色的新月，中心清晰可见两个灰色脚印。

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