德语媒体：美英澳AUKUS联盟的弱点

（德国之声中文网）美英澳日前宣布组成新印太安全联盟AUKUS，引起中国的不满与反对。《新苏黎世报》在评论"AUKUS是对中国侵略行为的正确答案，但联盟存在弱点"（Das Pazifik-Bündnis Aukus ist die richtige Antwort auf Chinas aggressives Auftreten - aber der Verbund hat Schwächen）中指出，美国、英国和澳大利亚组成的联盟想要真正强大，还需要采取更多行动。

作者Patrick Zoll写道，AUKUS的成立旨在对抗中国在地区内日益增长的侵略行为，中国在南中国海扩张并对许多地区邻国施压。"每个邻国本身都太弱小，无法长期抵制中国。AUKUS的出现正是时候。但这个联盟有两个主要弱点。"

评论认为，AUKUS是一个完全由盎格鲁撒克逊国家组成的联盟，这不仅是一个瑕疵，也是第一项弱点。"这种架构具有试图在印太地区强加规则的'外来者'气息。当然，堪培拉、华盛顿和伦敦在该地区有航行自由等合法利益。但AUKUS应该与该地区有共同利益的机构和国家建立联系。"例如与日本和印度进行四边安全对话。而美国在亚洲现有的精神盟友除了日本外，还有韩国、菲律宾、泰国等。

"如果华盛顿设法巧妙地编织其联盟网络，相关国家就可以在基本问题上对中国统一战线。这种灵活的意愿联盟安排，可以根据情况纳入其他国家，例如一再受到中国施压的越南。"

此外，欧洲也可在印太地区中发挥作用，尤其应该让法国也加入其中。评论指出，法国是第一个制定印太战略的欧洲国家，其控制的印太地区领土上拥有超过150万公民和7000驻扎士兵。虽然AUKUS成立之初"背叛"了法国，但重建已经破裂的信任并走出阴影是值得的。"西方阵营的分裂只会有利于北京。"

"再将焦点拉回亚洲，还有一个国家实际上应该被整合到一个想要保证该地区安全稳定的结构中。那就是台湾。这个岛屿经过几十年的独裁统治，已经发展成为充满活力和稳定的民主政体。尽管台北几乎完全被排除在多边体系之外，但其政府遵守许多国际规范。为此，台湾应该得到志同道合国家的支持。"

"正式纳入联盟或明确做出安全保证不在讨论之内。北京不断重申这会是开战的理由。但美国及其盟友应该清楚明白地表明，他们将台湾海峡视为国际水域，并且定期使用。因为即便不是预言家也能未卜先知：若北京拿下这个岛屿，将会把150公里宽的海峡完全据为己有。"

作者将话题拉回了AUKUS的第二个弱点："该联盟着重于军事安全，忽略经济和贸易合作。"另一方面，中国展示了两者之间存在相辅相成的关系。"北京知道，经济手段可以和 军事手段一样用以宣示权力。中国共产党是经济战高手。例如，北京不是通过武力，而是以巧妙的经济联系及堆积如山的债务使柬埔寨就范，从而阻挠以一致协商方式做决策的东盟(ASEAN)。"

"亚洲任何国家都无法承受在经济上与中国决裂。因此，东南亚国家尤其努力不被过深地卷入北京和华盛顿之间的竞争。这些国家需要一个替代中国的经济方案。" 奥巴马政府了解这点，试图通过跨太平洋伙伴关系（TPP）建立太平洋自贸区，这本来是为了对抗中国的经济拉动。从地缘战略来看，其继任者特朗普决定退出TPP是一个严重错误。

作者认为，拜登政府没有考虑重振TPP是一项疏忽。虽然自贸协定在国会可能遭遇阻碍，但有美国参与的太平洋自由贸易协定将是一个非常强大的地缘政治项目。在美国当前普遍存在的反华氛围中，政府应能向国会议员解释这一点。

评论最后写道，AUKUS宣布之初，各界的关注焦点主要是澳大利亚的核动力潜艇，但这些昂贵精密的系统在15到20年内不会投入使用，在牵制中国行为上并不能发挥决定性作用。"在这个问题上，成功更取决于AUKUS是否会成为印太安全架构的核心，以及是否能拥有一个强大经济支柱做辅助。"

《每日镜报》则关注中国统一台湾的野心。该报周五刊登客座评论"大卫对战歌利亚：中国加大对台施压"（Goliath gegen David: Chinas wachsender Druck auf Taiwan），文中写道：

"面对中国的实力展示，西方国家越来越多地发出支持台湾的信号。

欧洲（包括德国）必须通过进一步与民主价值伙伴台湾在外交承认的门槛下发展关系，来对抗中国日益提升的压力。与此同时，欧洲应该在国际活动空间中支持台湾，为其加入国际组织发声。"

"欧洲必须清楚向中国表明，暴力改变台湾现状将对欧中关系造成负面影响。鉴于台湾海峡的紧张局势，德国及欧洲政策也应针对台海无法维持稳定的情况制定行动方案。"

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