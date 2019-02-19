德语媒体：美朝峰会在即 中国扮演什么角色？

（德国之声中文网）1979年2月17日，中国突然发起了所谓的"对越自卫反击战"。这场给双方都造成惨重伤亡的战争40周年之际，这个话题在中国媒体中几乎被完全淡忘，也没有官方举办任何纪念活动的报道。《南德意志报》发表题为《教训》的长篇报道，回顾了这场战争的来龙去脉以及它对今日中国的影响。文章写道：

"邓小平气愤地说，必须要'狠狠地教训一下他们'。当时邓小平刚刚结束对美国的访问，而此前不久，北京和华盛顿宣布正式建交。邓小平此时已无法抑制愤怒，作为中国新一代强人，他表示，北京决不会接受河内的'帝国梦'。刚刚结束与世隔绝状态的中国，本应努力向国际社会展示和平意愿，赢得新伙伴信赖，从而为中国赢得急需的资金。但邓小平大发雷霆几天之后，中华人民共和国正式向越南出兵，这一天就是1979年2月17日。

这个消息令美国方面措手不及。毕竟中越两个共产党国家一直被视为紧密盟友。北京曾一再宣称，中越两国是唇齿相依的'同志加兄弟'关系。1953年斯大林去世后，北京一直努力加强亚洲的社会主义阵营，承诺为朝鲜提供重建援助，同蒙古人民共和国签署了经济协定，从五十年代开始，中国就同越南民族主义的共产党反叛武装建立起联系，并为他们提供反法斗争中急需的物资。"

文章写道，中国对越共的支持一直持续到七十年代中期。但随着河内同莫斯科的关系越来越密切，并出兵柬埔寨推翻红色高棉，北京同河内之间的鸿沟也越来越明显。文章称，朝鲜战争后，中国虽然也同印度和苏联发生过军事冲突，但是对邻国发动侵略性战争却是25年来的第一次。按照马克思主义教条，战争的根源是帝国主义和资本主义，共产党国家之间不可能爆发战争，但"对越自卫反击战"却向世人呈现了一场"马克思主义者之间的战争。"文章最后写道：

"三月16日，中国宣布战争取得胜利并撤回军队。双方没有签署和平协定。中方的战况令人沮丧，两万六千人丧生，四万三千人受伤，越南方面仅平民就有上万人死亡。直到今天，中国仍宣称这是一次针对'霸权野心和边境挑衅'的回应。但就总体而言，这场不光彩的战争已经被淡化处理。

而对西方而言，这场战争对北京政权形象的影响非常短暂。汉堡大学的福格尔桑（Kai Vogelsang）表示，这场针对自家小兄弟的战争同当时中国获得的新形象有些格格不入，因而很快就被西方政治家所淡忘，也因此没有对日后中国走上超级大国的崛起之路构成障碍。正如福格尔桑所言，中国市场诱人的增长数据和营业额令西方陷入了神魂颠倒的状态。"

中国对越南的战争已经过去四十年，正在被世界舆论所淡忘。但北京另一个"同志加兄弟"般的盟友朝鲜，却是当今世界关注的主要焦点之一。本月27日，特朗普和金正恩将举行美朝间的第二次峰会，而举办地点恰恰是在越南。《南德意志报》发表题为《棋子金正恩》的分析文章，阐述了美朝峰会前中朝美的微妙关系。文章写道：

"朝鲜当权者金正恩和美国总统特朗普将会在2月27日的河内峰会上签署一份声明，宣布朝鲜战争结束。美国国务卿蓬佩奥已经宣布了这一消息。这种非正式的和平协定有三个好处。首先，特朗普和金正恩都可以在更为敏感的去核化问题上未能取得突破的情况下，向外界展示成就。其二，同和平协定不同，这样的声明不需经过美国国会的批准，也不需要让中国方面参与。因为与韩国不同的是，中国作为参战一方参加了1953年签署的停火协议。其三，美朝双边的停战声明也将是一个向北京发出的明确信号：远程关注越南峰会的习近平将被暂时拒之门外。

朝鲜局势缓和的进程中，核心问题并不仅局限于核武器，也涉及到制裁、经济援助以及金正恩政权如何得到保障。而间接来看，这是美中两国之间超越金正恩的一场决定东北亚霸主地位的竞争。"

文章最后写道：习近平究竟（对朝鲜）有多大影响力，外界不得而知。传统上，平壤一直对中国存在不信任心态。习近平可能会阻止金正恩的进一步行动。北京希望朝鲜半岛保持安宁稳定，双边开展经济合作以及继续保留缓冲区。但正如美国朝鲜问题特使比根（Stephen Biegun）所言，中国绝不希望华盛顿和平壤之间出现某种'不同的未来'，诸如马歇尔计划以及派驻美国顾问等等。"