德语媒体：美日韩结同盟 欧洲被晾一边

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"三打一"为题，刊发评论指出，美国在东亚强化与日韩的合作关系，这是典型的势力平衡战略。它对欧洲同样构成长期的地缘政治影响。

"中共党媒把美、日、韩的全新伙伴关系称为'小北约'。这种说法固然有点夸张了，美日韩三国的联盟无法与历史悠久、体量巨大的北约相比。但毫无疑问，这种结盟在危机时刻能够做出共同行动。作为美国在东亚地区的最亲密盟友，困扰于深重历史恩怨地日韩两国之间还从来没有如此紧密地合作过。"

"让日韩两国共同寻求美国保护伞因素包括朝鲜的威胁，但更主要还是对中国的担忧。此外，中国以及朝鲜也都在寻求加强与俄罗斯的合作。所以，美日韩结盟是典型的势力平衡战略。"

"欧洲必须密切关注这一系列动向。韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄是拜登总统在戴维营接待的首批外国领导人。美国总统想要打造一个超越其任期的架构。在当年的冷战时期，亚洲地区并没有出现此类架构。"

"这也再次说明，华盛顿是多么地重视遏制中国。不过，即便强大如美国，其军力以及经济实力也总有一天会无法同时再兼顾协防欧洲。"

瑞士《新苏黎世报》以"日韩联手应对中朝威胁 但两国依然有许多功课要做"为题，刊发评论指出，美日韩三国同盟固然值得欣喜，但是首尔与东京之间的积怨让这一同盟的根基并不牢固。

"用委婉的外交辞令来表述：东京与首尔之间的关系很复杂。1910年到1945年日占殖民时期日本人的暴行深深地刻入了朝鲜半岛民众的集体记忆中。至今，日本政客依然半心半意地面对这段历史，甚至还部分否认这段历史，更是延长了朝鲜半岛民众的创伤。"

"在尹锡悦总统治下，首尔与东京几个月来搁置了部分历史争议，比如慰安妇赔偿金问题。问题是：这一切是否足够？让日韩两国携手的并非大家高谈的民主等共同价值观，而是紧张的安全局势。朝鲜不断推进其核武与导弹研发项目，日韩两国都在其射程内。中国大规模加强军力，还强化与俄罗斯、朝鲜的合作关系，更是加重了对日韩的威胁。而且，一旦中美之间的对立因为台海等问题演变成武装冲突，日韩两国也会遭到直接的冲击。"

"所以，东京与首尔的接近固然值得欢迎，但是如果想要让这种合作关系超越领导人在媒体镜头前握握手的话，日韩两国就需要好好补课。尹锡悦和岸田文雄也必须确保当前的外交成果即便在自己卸任后依然能留存。因为前述的威胁将会长期存在。"

作者随后盘点说，两国几年前也曾就慰安妇赔偿问题达成过协议，还就朝核问题达成过情报互换协议，但是都因外交关系波动而不了了之。"显然，尹锡悦和岸田文雄找到了相互接近的途径，这是一个良好开端。但是他们需要付出更多努力来打造坚实的信任基础。作为当年的殖民者，营造信任的责任主要是在日本方面。然而，今年8月15日日本投降纪念日再次表明，许多日本政界人士并无此意识：岸田文雄内阁的多名要员再次前往靖国神社参拜，那里供奉有二战战犯。"

"有鉴于此，恐怕这次在戴维营的美日韩峰会并不会以'突破'之名载入史册。"

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