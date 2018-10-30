德语媒体：美国面临来自中俄的挑战

（德国之声中文网）美国总统特朗普宣布退出《禁止中程导弹条约》，而此举恰恰暴露了美俄中三大军事强国间的微妙关系。来自华盛顿和美国军方的消息称，美国之所以要退出中导条约，不仅仅是因为俄罗斯暗中大力发展导弹技术，更是因为中国不是中导条约的签约国。《新苏黎世报》撰文指出，1987年美苏签署《禁止中程导弹条约》时，中国的国际影响力还非常有限，中国没有参与条约签署，对美苏两国并不重要。这篇题为《中俄挑战美国》的文章接着写道：

"三十年后的今天，世界格局已经发生了变化：苏联已成为历史，美国则成了硕果仅存的超级大国。但华盛顿地缘政治方面的对手却在奋起直追，其中中国的表现尤为引人注目。2018年，美国国防部首次将主要威胁定义为"大国竞争"，而不再是20年来一直在使用的"恐怖主义"。而2017年底发布的国家安全战略也声称，"中国和俄罗斯在挑战美国的霸主地位。"

比较一下上述三国的军费开支，既可以理解美国所感受到的威胁，同时也可以发现这种威胁只是相对而言。根据瑞典和平研究所的估算，中国2017年度的军费支出大约2280亿美元，相当于美国6100亿美元军费支出的40%。不过，涉及中国的数据总是有一定的不确定性：首先中国的预算没有透明度，此外，中国的人工成本和武器系统的购置成本应当比美国低很多。不过，可以确定的是，中国人已经完成了一个质的飞跃。三十年前中国军费开支要比今天小十倍。

文章指出，虽然普京治下的俄罗斯军费支出年年递增，但2017年也只有660亿美元，似乎很有"纸老虎"意味，但不应忘记，俄罗斯拥有世界上最大的核武库。文章接着写道：

"在国际舞台上保持地缘政治的竞争姿态，对俄罗斯来说，代价极其高昂。俄罗斯军费占国民生产总值的比例要远远高出美国和中国的指标。按照瑞典和平研究所提供的数据，2017年俄罗斯军费占GDP的4.3%,而美国只有3.1%，中国则只占1.9%。而北京逐年扩大军备的同时，其军费占国民生产总值的比例却在不断下降，这也正是全球权力架构发生变化的又一个写照。对此，要不惜一切代价保持霸主地位的美国显得忧心忡忡。

...这种紧张态势今后将有增无减，因为无论是北京，还是华盛顿都表示将进一步增加军费。而这一发展趋势不仅暗含着军事风险，同时也同经济密切相关。目前中美双方的贸易争执中就不乏军事层面的唇枪舌剑。"

谁在加快珍稀动物的灭绝

本周一，中国政府宣布，"特定情况"下，可以允许医药用途的珍稀动物交易。此举在国际社会受到极大关注，尤其是在环保组织和物种保护者当中引发了抗议浪潮。《南德意志报》以《谁在加快珍稀动物的灭绝》为题，报道了这一最新发展。文章写道：

"中方的解释难以打消人们的疑虑。前不久，中国刚刚禁止象牙交易，并为此获得了国际社会的一派赞许。现在，在虎骨和犀牛角交易问题上却要反其道而行之。世界自然基金会WWF对中国解除交易禁令提出强烈谴责。野生动物学家玛格丽特·基纳尔德（Margaret Kinnaird）警告说，这会在全球范围内造成严重后果，也是全球保护野生老虎和犀牛努力的'一大倒退'。因为这样一来，偷猎者和走私者就有了合法交易的机会。专家们认为，市场对珍稀动物药材的需求量极大，人工养殖只能满足其中很小的一部分。

中国政府采取这一步骤的时机，恰逢印度等国野生动物数量趋于稳定的时期。在东南亚，野生老虎的境况非常糟糕，一方面它们的生存空间在不断缩小，另一方面，偷猎行为不能得到有效遏制。同样，非洲地区偷猎犀牛的情况也屡禁不止。野生动物非法交易是有组织犯罪活动，他们的技术手段往往要比那些在非洲试图保护犀牛的动物保护组织先进得多。目前，在非洲大约还有两万五千头犀牛，亚洲四千。而野生老虎的数量大约仅有3800头。"

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