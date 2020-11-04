德语媒体：美国选战之后，对华政策将更强硬

（德国之声中文网）四年前，特朗普上台伊始，就宣布将大幅提高军费。此后，他也不断宣称，通过"更新换代"军备，尤其是核军备，美国的军事实力已处在全球独一无二的领先地位。《柏林日报》题为《选战之后的对华战争？》 的长篇报道写道：

"问题在于，这种全新的军事自信是针对何方呢？特朗普就任总统的第一天就为此给出了明确的答案：中国是全球最大的对手。这一由时任特朗普首席战略顾问班农提出的敌对国定义，一直被特朗普高调沿用。而特朗普坚持使用'中国病毒'的说法更使这一战略达到了巅峰。特朗普对自己在疫情后第一时间就禁止中国公民入境的做法赞不绝口。

四年前，同中国发生激烈的冲突似乎还难以想象，但特朗普任内这种风险已经露出端倪。但美国政府发起的贸易战未能削弱中国。疫情过后，中国成为唯一一个实现增长的经济大国。特朗普原本承诺对中国产品的惩罚性关税将给美国民众带来收益，但事实上，关税收入只能直接转交中西部失望的农民，因为中国大幅减少了对美国肉类和大豆的进口。除此之外，北京还转向其他国家进口此前从美国购买的产品，欧洲也得以从中获益。不过，新冠疫情对经济造成的冲击也使欧洲变得更加孱弱。欧洲大陆自顾不暇，随着供应链中断，不得不开启某种自给自足模式。而面对新框架条件的中国也做出回应，对其发展路线进行了值得注意的路线转变。中国共产党在其最新一次党的会议上，制定了所谓的'双循环'经济模式。北京领导层的目标是，最大程度上实现自主生产，减少对进口的依赖。"

北京领导层希望减少对进口的依赖

文章写道，无论是特朗普连任，还是拜登当选，美国在对华政策方面的强硬路线已经不可能发生太大的变化。

"债务问题的严重化也显示出，任何一位美国总统，无论他是特朗普，抑或是拜登，都会因全球债务问题使其地缘政治野心受到局限。但美国人在这一问题上却具有决定性的优势：美元作为唯一的全球性货币，可以被用作武器将已经开始的贸易战扩展为金融战。参与北溪二号项目的欧洲企业已经感受到了这一趋势。通过开展境外制裁，美国可以有效地施加压力。当然，也有人提出以人民币替代美元的设想，但即便是'多元世界'的倡导者也深知这是一个耗时漫长的项目。

总而言之，不同层面上的对立将会继续加剧。无论谁出任美国总统，他都将很难以和平使者的身份被载入史册。"

受疫情影响，德国汽车工业受到重创。但新近发布的宝马第三季度业绩显示，该公司得益于其中国业务正在走出低谷。《法兰克福汇报》的文章写道：

"宝马业绩复苏得益于该公司的中国业务。作为全球最大的汽车市场，中国复苏的进度远远比其他国家要快。今年第三季度，宝马在中国的销售量实现正增长，汽车业务的现金流也有所提升。

其他汽车集团也都得以从中国业务中获益。戴姆勒也很快走出困境，第三季度收益大幅增加。由于订单很多，以及极大的节俭潜力，大众对今年最后几个月的业绩走势持审慎乐观态度。"



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