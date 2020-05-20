德语媒体：美国“退群” 中国获利

（德国之声中文网）正当新冠疫情肆虐全球之际，美国总统特朗普却发出全面停止向世界卫生组织缴纳会费的威胁。特朗普称，世卫组织必须在30天之内完成根本性改革，否则美国就将全面退出世卫组织。《商报》驻日内瓦记者Jan Dirk Herbermann就此发表评论称，特朗普此举将给国际社会带来严重后果。这篇题为《特朗普充满风险的世卫政策只能帮助中国》的评论写道：

“在30天的短暂时限内，拥有194个成员国的这一联合国庞大组织显然很难做出实质性的改革。看来美国对世卫组织关闭门户已经在所难免。就此，世卫组织这一全球最重要的公共卫生机构将失去其最大出资者以及多年的主导者，在全球抗击艾滋等死亡疾病的努力中，美国曾发挥了重要的推动作用。

特朗普指责世卫组织及其总干事谭德赛在抗击新冠疫情方面对‘世界犯下了代价惨重的错误’。特朗普此举当然也是为了转移视线，掩盖自己在防疫方面的失误。但特朗普对世卫组织的核心指控也确实恰中要害。”

作者称，对于曾长时间隐瞒疫情的新冠病毒发源地中国，谭德赛确实执行了温存有加的亲华路线。他对北京专制政权及其所谓的“信息透明度”赞不绝口，直到一月底才迟迟发布国际公共卫生紧急状态。但评论同时也指出：

“然而，特朗普的世卫政策，无论是对美国，还是对其他国家，都暗藏着无法预料的风险。因为美国倘若退出世卫组织，可能正是中国求之不得的机遇。中国正在不加掩饰地争取国际主导地位，因而会竭尽全力填补美国退出世卫组织所产生的权力真空。

“世卫组织大会上，中国国家主席习近平充满帝王范的表演，恰恰为这一国际组织的未来描绘了一幅苦涩的前景，即中国的意图会在这里得到越来越多的体现。当下一场全球疫情不可避免地来袭时，北京有可能已经成为世卫组织的龙头老大。这对世界来说，绝不是一件好事。”

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《法兰克福汇报》评论认为，特朗普宣布从国际组织中“退群”，人们似乎已经司空见惯。本次他发出退出世卫组织的威胁，本意是要遏制中国日益扩大的影响力。但实际效果则可能恰得其反。这篇题为《特朗普的中国怪圈》的评论写道：

“对世卫组织的错误提出批评，不仅有益，也非常必要。中国也必须要就疫情做出必要的解释和辩护。但特朗普的退群威胁则于事无补，它只能为中国扩展影响力大开方便之门，而特朗普的初衷本来是要降低中国的影响力。



“无论是世卫组织，还是其他一些国际机构，原则上都不被特朗普所看好，就像他不看好多极世界一样，因为在他看来，多极世界据说不符合美国的国家利益。在这个问题上，劝说他改弦易辙完全是徒劳的。美国正在不断减少对国际事务的参与。而美国留下的权力真空正是其竞争对手中国所求之不得的。



“难道白宫就没有人能够看出这种做法的矛盾之处吗？抑或整个白宫都想开启一场既有损世界，又有损美国的冒险旅程呢？”

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