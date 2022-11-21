德语媒体：美国要帮菲律宾制止"南海霸凌"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道称， 尽管对菲律宾海岸警卫队官兵发表演说时，美国副总统乘坐的船只一直停靠在公主港码头，远离那些存在争议的岛礁，但哈里斯此行的象征意义仍不容小觑。这篇题为《美国要帮菲律宾制止"南海霸凌"》的报道写道：

"哈里斯表示，美国捍卫主权及领土完整原则，也尊重南中国海以及整个印太地区的自由航海航空权。美国将同盟友一道，制止各处的'非法及不负责任的的行为'。哈里斯说，在捍卫基于规则的国际秩序的斗争中，菲律宾海岸警卫队站在最前沿。哈里斯也在讲话中提到了2016年海牙仲裁法庭做出的一项裁定。在这项裁定中，中国对南中国海提出的主权诉求几乎悉数被驳回。哈里斯说：'国际法庭做出的裁决是有约束力的，必须予以尊重。'

除中国之外，还有其他一些国家也对南沙群岛提出了主权诉求。但中国常常凭借军事优势，将其他国家的船只驱离争议海域。就在美国副总统哈里斯到访菲律宾前夕，南沙群岛中由马尼拉控制的中业岛（Pag-asa）附近就曾发生一起冲突。菲律宾方面表示，中国海警船曾阻止菲律宾海军打捞一枚中国导弹残骸。其他一些周边国家还对中国渔船在这一海域过度捕捞怨声载道。有鉴于此，哈里斯此次到访巴拉望省时还去探访了一个菲律宾渔村。哈里斯说，外国船只进行非法捕捞，骚扰和刁难当地渔民，并污染和破坏海洋生态，而受冲击最大的就是这类渔村。

除此之外，美国方面还宣布，将在菲律宾投资兴建新的军事基地。其中一些军事基地会建在菲律宾北部。一旦台海发生冲突，这些军事基地想必将扮演重要角色。"

美国副总统哈里斯在菲律宾宣示美菲盟友关系的同时，中美两国的国防部长也在柬埔寨举行的东盟安全会议期间举行了会晤。中国国防部长魏凤和强调，台湾问题是中国的核心利益，美国不得介入。而美国防长奥斯汀则敦促中国不要做出激化事态的危险动作。

"今年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国关闭了中美双方展开军事对话的所有渠道。中美首脑会晤上就重启安全对话达成的共识，使此次中美防长会晤成为可能。即将离任的中国国防部长魏凤和再度指责美国方面应为双边紧张关系承担全部责任。而拟定接替魏凤和出任中国国防部长的李尚福则是受到美国制裁的人物，这想必会给双方未来的交流增加难度。"

美国副总统哈里斯的菲律宾之行，也引起了瑞士《新苏黎世报》的关注。该报的长篇报道写道：

"马科斯自5月当选菲律宾总统以来，一直在带领该国重新向美国靠拢，而其前任杜特尔特则曾推行亲北京政策。马科斯在与哈里斯会晤后表示，他无法想象没有美国的菲律宾未来。

长期以来，美国一直没有对南中国海主权争议表明立场，而是更关注美国在相关海域的自由航海权和航空权。直到2020年夏天，时任美国国务卿的蓬佩奥明确表示：'北京对南中国海资源提出的要求，绝大多数都是非法的。'

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华盛顿对马尼拉的支持，已经引起北京方面的不满。中国共产党的国际喉舌《环球时报》周一在一篇评论中写道，哈里斯访问菲律宾的目的，就是要挑起南中国海和台湾海峡的冲突。这提醒我们，华盛顿对中国的对立和敌意仍然没有改变。"

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