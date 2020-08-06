德语媒体：美国的对华网络攻势

（德国之声中文网）华盛顿计划对中国的电脑技术行业发起内容广泛的限制性行动，涉及范围将囊括应用软件、智能手机以及云服务在内。同时美国也明确希望欧洲能采取统一行动。《法兰克福汇报》以《美国发起对华网络攻势》为题报道了这一最新进展。文章写道：

"美国国务院网站上发表的相关声明中，点名提及了中国网络供应商和智能手机生产商华为。数月以来，美国政府一直在向欧洲盟友施压，要求相关国家在5G网建设中不要采用华为的设备。

"截至目前，欧洲国家中已有英国满足了美方的愿望，法国也已基本定调，德国则仍未做出最终决定。华盛顿提出的理由是，使用华为技术将为中国政府从事间谍和破坏活动提供了潜在的可能性。华为则对上述指控一律予以驳斥。

"在最新发布的'清网计划'中，华为主要是作为智能手机生产商而成为关注目标的。在题为'清除Apps'的章节中写道：'华为是中华人民共和国国家监控机器的一个组成部分，该企业借助美国及其他国际领先公司的创新技术和声誉大作生意。相关企业应从App商店中卸载华为软件，只有这样才能确保不同践踏人权者开展合作。'"

周三晚间，美国国务卿彭培奥在一次新闻发布会上表示，姑且不论中国共产党严厉的审查制度，单凭TikTok和微信等软件的母公司设址中国，就已经对美国公民的个人隐私构成了严重威胁。而中国外交部长王毅也多次驳斥美方的指控。王毅称，美国的做法是为了捍卫本国的技术霸权。文章接着写道：

"早在彭佩奥发布网络攻势的倡议之前，中美两国的紧张关系就已经趋于激化。观察家们普遍表示，中美双方已经在技术领域爆发了'新冷战'。

"美国国家情报局前总监亚历山大（ Keith Alexander）前不久在金融杂志《巴伦周刊》撰文指出：'事实上，中美双方已经进入了战争状态，虽然双方既没有开枪，也没有宣战。'"

双重挑衅

就在美中关系不断恶化的当口，美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）将出访台湾。他是1979年以来访问台湾最高级别的美国政府官员。对台北来说，这是一场外交领域的胜利，而对北京，这无疑是一次严重的挑衅。《法兰克福汇报》以《对北京的双重挑衅》为题，报道了阿扎尔即将开始的台北之行。文章写道：

"美国卫生部长阿扎尔表示，他将向台湾政府转达特朗普总统支持台湾在全球卫生保健体制中扮演领袖角色的意愿。他还表示，此行也是为了强调'我们双方的共同信念，即只有民主和自由的社会模式，才能更好的保障和促进民众健康。'阿扎尔称赞台湾在应对疫情时表现出的透明和国际合作精神具有典范意义。



"而在中国看来，阿扎尔此行是一种双重挑衅。首先，北京视台湾为中国领土一部分，因而认为任何美台高层互动都是对'一个中国'原则的背叛。其次，阿扎尔此行将使台湾的抗疫成就再度成为国际关注焦点，而使北京的叙事方式受到质疑。按照北京的说法，通过疫情再度证实了中国政治制度的优越性。"



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