德语媒体：美国的保护，中国的市场

（德国之声中文网）《新苏黎世报》刊登美国克莱蒙特麦肯纳学院教授、德国马歇尔基金会高级研究员裴敏欣的客座评论，指出在美中紧张关系激化的情况下，新一届日本政府将面临艰难的平衡与抉择。



这篇客座评论写道："美国和中国对日本的和平与富裕具有决定意义。美国是日本的安全保障及第二大贸易伙伴，中国则是日本最大的贸易伙伴和邻国。安倍2012年再次当选首相后，有技巧地处理了日本与两国间地关系。"



"安倍特别致力于对美国总统特朗普进行善意的呼应，甚至在特朗普生成美日贸易'不公平开放'并要求日本为美国驻军费用承担四倍于先前比例的时候。此外，安倍也将中国科技巨头华为排除在日本5G网络建设之外，从而向特朗普政府示好。"



"与此同时，安倍也改善与中国国家主席习近平的关系，于2018年10月前往北京参加七年来首次中日峰会，以打破两国间的外交坚冰。由于美中关系直线下降，习接受了安倍的橄榄枝，并计划2020年4月对日本进行国事访问，这原本将是2008年来首位中国国家元首访日。因新冠疫情，该访问无限期延迟。"



文章写道："对菅义伟来说，在美中日益尖锐的冲突中抽身却将更为困难。短期内他就必须就推迟习的国事访问作出决定。该访问在菅义伟所在的自民党内遇到很大阻力，因为不久前中国政府下令在香港实施一部严厉的国安法。访日带来的媒体效应对习来说将是一次很大的成功，后者十分希望证明，特朗普遏制中国的政策失败了。"



日后，"美国还将呼吁日本进一步限制向中国提供核心技术。但由于（日本）对中国超过380亿美元的直接投资以及近14000家在华日企，要全面落实美国对中国的制裁，对日本来说难以落实，并在经济上带有灾难性后果、在外交上代价高昂。"



"菅义伟在安全问题上也将更难保持中立。作为所谓印太'四边安全对话'（Quad）的成员国--还有澳大利亚、印度和美国，日本将必须回应美国的呼吁，更经常、更大规模的参与联合海军演习，以对抗中国在南中国海的领土要求。"



"另一件在未来五到七年内可能完全摧毁中日关系的是，如果美国在日本领土上部署中程导弹的话。…该导弹目前还处在研发阶段…但一旦美国生产了足够的数量，将很难想象它不会向日本要求允许部署该导弹。而日本一旦同意，对华关系可能面临1972年中日邦交正常化以来最严重的危机。"

黄之锋受控受到德国政界人士关注





《世界报》关注香港民主人士黄之锋被控去年10月非法集结及违反蒙面法，德国政界人士呼吁德国外交官出席庭审。



文章写道："黄之锋目前在为最糟的结果做准备。他对世界报表示，预计有95%的可能性会被判有罪。他在电邮中说，最多可面临五年刑期。有关部门想要用此案'试水'：'有关部门通过对我相对轻微的行为提出指控，来检测国际社会是否会作出反应。'"



文章写道："德国绿党联邦议员鲍泽（Margarete Bause）也持类似看法：'中国领导层希望以黄之锋的例子来警告他人，以费解的指控拘押他、迫使他禁言。'鲍泽向世界报表示：'民主国家有义务阻止在香港日益增加的压迫。'"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。