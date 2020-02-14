德语媒体：美国对华为“说不”

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议上，美国再次强调了禁止中国网络技术供应商进入西方市场的立场。而欧洲许多国家则强调，在网络建设方面，欧洲保持其独立地位则更为重要。《商报》以《美国对华为宣战》为题，报道了慕尼黑会议上有关华为及中国网络技术的讨论。文章写道：

"在慕尼黑安全会议上，美国发起了一场工业政策攻势，目的是帮助西方网络供应商克服市场巨头华为带来的竞争压力。美国人在慕尼黑会议上描绘的场景，无非就是网络时代的推回战略（Rollback Strategie)。所谓推回战略，是冷战时期美国为了遏制苏联影响力扩张而采取的围堵战略。

积极推动美国5G倡议的不仅包括美国总统特朗普以及共和党同仁，民主党同样也支持这一倡议。共和党参议员格雷汉姆Lindsey Graham曾说过，民主党领袖佩罗西和特朗普在政治方面毫无共同之处，但两人在华为问题上立场完全一致。事实也的确如此，佩罗西对华为的措辞之强硬，欧洲人此前只在特朗普政府那里听到过。佩罗西在慕尼黑会议上提出警告说，是否采用华为技术的决策关系到'要民主，还是要专制'。她表示，美国和欧洲必须在工业政策领域付出共同的努力，'以推动建立起一个不会强化专制体制的国际化网络。'"

无论是美国国务卿蓬佩奥，还是国防部长埃斯珀，都在慕尼黑安全会议上强调，在5G网络的安全，绝不容许有任何妥协空间。埃斯帕甚至明确表示，如果欧美双方不能在此问题上达成共识，北约的未来也将受到威胁。文章接着写道：

"虽然在采用华为技术方面，欧洲也存在顾虑。但美国发起的反华攻势，即使对柏林、布鲁塞尔和巴黎的反华为派来说，也无法接受。他们表示，抵御中国的扩张野心，不能以挑起新的冷战作为回应。有鉴于此，欧洲人更希望强化欧洲在技术领域的独立地位。柏林外交部计划在今年下半年推出一项新的倡议。参加慕尼黑会议的德方代表团透露：'德国出任欧盟轮值主席期间，数码主权将被列为重点议题。'德方代表称，数码世界也有两极：追求利润最大化的硅谷，和实行专制的北京。"

德国外交部要求：' 欧洲必须拿出一个独立的第三种模式。为此目的，我们必须加强欧洲高科技领域的发展。'绿党也对这一主张表示支持。绿党主席拜尔伯克（Annalena Baerbock）对《商报》表示：'对于敏感度高的基本设施，欧洲人必须拥有自己的战略，自信地开辟一条通往数码未来的道路。我们同美国人有很多交集，但我们必须制定我们欧洲人自己的标准。"

周末，中国官媒发表了习近平二月初有关新冠疫情的一次讲话，发表这一讲话的目的本来是要凸显党中央和习近平一直以来对疫情的高度关注。但讲话的内容也暴露出，近来成为众矢之的的湖北地方官员并不应为疫情蔓延承担全部责任。柏林《每日镜报》对此写道：

"发表习近平二月初的这篇讲话，本来是回应民间批评的一种尝试。但这篇文章内容可能恰恰起到相反的作用：因为它难免会带给习近平更多的批评，即习近平很早就已得知有关冠状病毒的消息，但却没有采取果断措施，以至于失去了尽早控制疫情的机会。而对于像毛泽东那样，集党政军大权于一身的习近平来说，错失控制疫情的良机无疑是一项极其严重的指控。"

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