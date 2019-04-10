德语媒体：美国对“一带一路”发起攻势

（德国之声中文网）美国反对国际货币基金组织向某些发展中国家提供款项，因为美国担心，这些款项会被用来偿还中国贷款。德国也赞同美国的立场，但同时也不希望因此激化国际货币基金组织内部大国间的矛盾。《商报》发表题为《美国对一带一路发起攻势》。文章写道：

"长期以来，美国政府、尤其是特朗普总统一直对国际货币基金组织显得毫无兴趣。不过最近他们似乎认识到，美国作为国际货币基金组织的最大股东，完全可以利用这一机构推行美国的利益。这一转变也同美国的对手 - 中国有关。周五在华盛顿开始的国际货币基金组织春季年会上，与会者也感受到了这一变化。

一种担忧正在越来越大的程度上主导着华盛顿的政治思维。他们担忧，中华人民共和国诱惑巴基斯坦等国家进入其债务陷阱，从而建立起遍布全球的金融依赖体制，而其目的只有一个，那就是重建中国在19世纪所失去的世界强国地位，以便从政治、经济、文化和军事等层面挑战美国的霸权。"

作者指出，这类担忧并非只限于美国。国际货币基金组织总干事拉加德去年就曾表示，中国在许多国家的大型项目"可能会导致这些国家严重的债务负担。"文章写道：

"德国联邦政府也认为应当采取必要措施。一名德国政府官员称，必须尽快提高'债务透明度'，而国际货币基金组织的春季会议也应就此问题展开讨论。不过，尽管柏林对于高额债务和不透明的债权关系也持批评立场，但同时柏林也很清楚，美国在国际货币基金组织内表露出的批评，同时也是基于其本国的战略利益。

国际货币基金组织密切关注着中美两国的对抗。但与此同时，该组织也不希望激化中美双方的矛盾。有人指出，阻止国际货币基金组织向巴基斯坦提供援助，并不符合美国的利益，因为这样恰恰会增加巴基斯坦对中国的依赖。而从经济角度而言，这类讨论本身也是毫无意义的。因为，问题的关键在于，中国是否愿意延缓巴基斯坦的还贷期限。因为只有这样，才能避免国际货币基金的款项被巴基斯坦用来偿还中国贷款。"

本周，中欧双边关系成为各大德国媒体关注的焦点。周二，中国和欧盟高峰会晤在布鲁塞尔举行，紧接着中国和中东欧国家的16+1峰会又在克罗地亚举行。《南德意志报》以《欧盟如何遏制中国扩大影响》为题，阐述了中欧关系的现状。文章写道：

"很多问题是值得商榷的。为了让欧洲企业保持在国际市场上的竞争力，是否有必要修改竞争法？欧盟成员国中有22个北约成员，这些国家对于一个专制政权在欧洲大陆上建立铁路交通网络，是否存在军事方面的顾虑？欧洲国家是否应建立共同财团从中国人手中将比雷埃夫斯港收购回来？欧盟如果能够为巴尔干和乌克兰等国展示中短期内更加接近欧盟的前景，难道不是更为明智呢？欧洲人是否有能力在人工智能和机器人应用方面制定出能够得到遵守的规章制度呢？

华为的游说团体显然已经注意到布鲁塞尔的变化。一名具有相当影响力的欧洲议员说：'我们的办公室里几乎每天都有来自中国的访客。'无论是在欧洲议会，还是在记者群体当中，人们都有一个共识：对中国的历史和雄心视而不见，后果将非常严重。有关中欧关系的讨论，也许能让人们真正理解斯帕克（比利时前首相，欧盟创始人之一）的一句名言：'欧洲只有两类国家：小国和尚未意识到自己是小国的小国。'"

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